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Haber Giriş: 25 Ağustos 2020 - 15:34 | 

Evde kolayca yapabileceğiniz nefis Çin mutfağı yemekleri

Çin mutfağı dünyanın en tanınan ve en sevilen mutfaklarından biri. Çok geniş bir coğrafyaya yayılmış, çok da büyük bir nüfusa sahip olan Çin'in mutfağı ülke dışında da çok seviliyor. Türkiye'de de nefis Çin yemeği yapan restoranlar bulunuyor ama dilerseniz bu lezzetleri evinizin mutfağında da kolayca yapabilirsiniz. Sizin için evde yapılabilen kolay Çin mutfağı tarifleri hazırladık. İşte Çin mutfağından yemek tarifleri...

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1Çin mantısı tarifi
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Çin mantısı tarifi

Mantının her haline bayılıyoruz. Üstelik bu sevgi sadece bizim mutfağımızın değil dünyanın dört bir yanındaki mutfakların mantılarını da kapsıyor. Örneğin Çin mantısı… Gyoza ya da İngilizce pot stickers olarak da bilinen Çin mantısını siz de evinizde yapabilirsiniz. İşte çok beğeneceğiniz Çin mantısının malzemeleri ve yapılışı…

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2Çin pilavı tarifi
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Çin pilavı tarifi

Pilav, sofralarımızın baş tacıdır. Dünya mutfağında da farklı tekniklerle pişirilmekte. Eğer Uzak doğu mutfağına meraklıysanız Çin pilavı tam size göre! Evde denemek isteyenler için işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

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3Etli noodle tarifi
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Etli noodle tarifi

Uzak Doğu mutfağının çok sevilen yemeği noodle, ülkemizde de çok seviliyor. Sebzeli, karidesli, etli gibi pek çok çeşidiyle beğenileri toplayan noodle nasıl yapılır? Evde de Çin restoranlarında yediğiniz kadar lezzetli noodle yapabilirsiniz. Nasıl m? İşte cevabı…

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4Acılı ekşili çorba tarifi
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Acılı ekşili çorba tarifi

Çin çorbası olarak da bilinen bir çorba acılı ekşili çorba. Bol malzemeyle hazırlanan, Asya mutfağına ait olan bu çorbayı denemek isterseniz leziz acılı ekşili çorba tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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5Lumpia tarifi
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Lumpia tarifi

Lumpia, Asya mutfağında çok sık karşımıza çıkan dışı çıtır çıtır kızarmış içi tavuklu ve sebzeli böreklere verilen ad. Çin böreği olarak da bilinen lumpia, Filipin, Tayland, Vietnam, Endonezya mutfaklarında da ufak değişikliklerle karşımıza çıkıyor. Peki lumpia nasıl yapılır? İşte evde lumpia yapmak isteyenler için nefis bir tarif...

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6Pekin ördeği tarifi
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Pekin ördeği tarifi

Çin mutfağının en tanınmış yemeklerinden Pekin ördeğinin yapılışı biraz emek ve sabır istiyor ancak lezzeti gerçekten efsane oluyor. Ördeği önce tuzlayıp ardından bütün halde pişirmenizi gerektiren Pekin ördeği tarifinin bütün aşamalarını dikkatle takip ederseniz, ortaya nefis bir yemek çıkmaması imkansız. İşte tüm detaylarıyla Pekin ördeği tarifi...

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7Çin böreği (Spring roll) tarifi
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Çin böreği (Spring roll) tarifi

Çıtır çıtır tadını unutamayacağınız bir tarifimiz var! Çin böreği... Yufka ile hazırlayabileceğiniz bu enfes böreğin iç harcını ağzınızın tadına göre hazırlayabilirsiniz. İster sebze ile ister etle... Bu tat sizi asla pişman etmeyecek. Şimdiden afiyet olsun...

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8Soya soslu noodle tarifi
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Soya soslu noodle tarifi

Çin mutfağının en beğenilen lezzetlerinden olan noodle'ı evinizde yapabilirsiniz! Klasik bir makarnadan sıkılanlar için birebir olacak bu tarifte, biz yemeğimizi sadece sebzelerle yaptık ancak siz isterseniz içine şeritler halinde doğranmış tavuk ya da dana eti de ilave edebilirsiniz. İşte kısa sürede şahane bir yemek hazırlamak isteyenler için soya soslu noodle tarifi...

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