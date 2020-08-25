Evde kolayca yapabileceğiniz nefis Çin mutfağı yemekleri

Çin mantısı tarifi Mantının her haline bayılıyoruz. Üstelik bu sevgi sadece bizim mutfağımızın değil dünyanın dört bir yanındaki mutfakların mantılarını da kapsıyor. Örneğin Çin mantısı… Gyoza ya da İngilizce pot stickers olarak da bilinen Çin mantısını siz de evinizde yapabilirsiniz. İşte çok beğeneceğiniz Çin mantısının malzemeleri ve yapılışı…