Dondurma kızartması tarifi

Dondurmayı yumuşaması için oda sıcaklığında bir süre bekletin.

Bu sırada fındık ve bademi incecik dövün ya da mutfak robotunda çekin.

Mısır gevreğini de robottan geçirin.

Dondurma yumuşayınca dondurma kaşığı yardımıyla toplar yapın.

Bu topları yeniden dondurucuya kaldırıp sertleşmelerini sağlayın.

Mısır gevreği, fındık, badem, Hindistan cevizi, esmer şeker ve tarçını çukur bir kasede karıştırın.

Yumurtalardan birinin sarısını beyazından ayırın.

Hazırladığınız dondurma toplarını önce yumurta beyazına ardından mısır gevrekli karışıma bulayın.

Topları yeniden dondurucuya kaldırın ve 30 dakika dinlendirin.

Ardından dondurucudan çıkarıp diğer yumurta beyazıyla aynı işlemi tekrarlayın.

Bu kez topları dondurucuya kaldırmak yerine iyice kızdırdığınız sıvı yağa atıp her tarafını güzelce kızartın.

Dondurma kızartmanız hazır! Afiyet olsun…