Çiçek Soğan Nasıl Yapılır? Gelinim Mutfakta Çiçek Soğan Tarifi ve Malzemeleri

Soğan çiçeği ya da çiçek soğan, ABD’de doğup ülkemizde de yaygınlaşmış bir tür atıştırmalık. Özellikle burger gibi sokak lezzetlerinin yanına yakışan soğan çiçeği için soğan halkasının daha kolay ve daha güzel görünen hali demek de mümkün. Siz de bu pratik atıştırmalığı evinizde yapmak isterseniz işte çiçek soğan tarifi, malzemeleri ve yapılış aşamaları…

Çiçek Soğan Malzemeleri

1 adet beyaz soğan

2 adet yumurta

250 mililitre süt

200 gram un

1 çay bardağı nişasta

4 yemek kaşığı bayat ekmek kırıntısı

2 tatlı kaşığı kekik

2 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

2 tatlı kaşığı sarımsak tozu ya da 3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Çiçek Soğan Nasıl Yapılır?

Şeklinin düzgün olması için en büyük ve düzgün şekilli soğanları kullanın

Tepesini kesip kabuklarını soyun ancak kökünü ayırmayın.

Soğanı ters yüz edip kökü üstte kalacak şekilde kesme tahtasına yerleştirin.

Kökten 1 santimetre kalacak şekilde soğanı dik, yatay ve diyagonal olmak üzere dört kez kesip 8 parçaya bölün. (Soğanınız yeterince büyükse 12 ya da 16 parça da kesebilirsiniz.)

Yeniden kaldırıp kökü alta gelecek şekilde tahtanın üzerine hafifçe atın ve parçaların çiçek gibi açılmasını sağlayın. (Soğanı buzlu suya koyarsanız daha kolay açılır.)

Diğer yanda un, nişasta, ekmek kırıntısı, tuz, sarımsak ve baharatları güzelce karıştırın.

Yumurtayı ve sütü de ayrı bir yerde çırpın.

Sıvı yağı derin bir tencerede ısıtmaya başlayın.

Açılan soğanı kurulayıp önce unlu sonra yumurtalı sonra tekrar unlu karışıma bulayın. Buladığınız malzemelerin soğan parçaları arasına güzelce girdiğinden emin olun.

Güzelce kapladığınız soğanı bir kevgir yardımıyla yağa alın ve tencerenin ortasında tutarak kızartın.

Kızaran soğanı yağdan alıp kağıt havlunun üzerinde fazla yağını çektirin.

Sarımsaklı yoğurt, hardal sos ya da haydari gibi soslarlar servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…