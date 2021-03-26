Cevizli revani nasıl yapılır? İşte adım adım cevizli revani tarifi

Cevizli revaniyi hiç denediniz mi? Eğer cevabınız 'hayır' bu nefis tarifi denemenizi öneririz. Dilerseniz yanında dondurma ile de servis edebilirsiniz. Yapımı oldukça pratik olan bu lezzetli tarif çay saatlerinde güzel bir eşlikçi olabilir.

CEVİZLİ REVANİ MALZEMELERİ

3 adet yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı irmik

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı şeker

1,5 su bardağı kavrulmuş kadayıf

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı çekilmiş ceviz

Şerbeti için:



4 su bardağı şeker

4 su bardağı su

CEVİZLİ REVANİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak tatlınızın şerbetini hazırlayın. Bunun için su ve şekeri bir tencerede karıştırın ve orta ateşte kaynatın. Kaynadıktan sonra düşük ateşte birkaç dakika daha kaynatın ve ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Yumurta ve şekeri bir kasede güzelce çırpın. Yoğurt, sıvı yağ ve irmiği de ekleyip karıştırın. Ardından ceviz ve kadayıfı da ilave edin. En son un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyin. Tüm karışımı tepsiye alıp, fırına verin ve üzeri kızarana kadar pişirin.

Cevizli revani tatlınızın keki piştikten sonra fırından çıkarıp birkaç dakika soğutun. Daha sonra kekinizi dilimleyepi soğuyan şerbetinizi ilave edin.