Cam tepsileri sağlık ve güvenle kullanmak için dikkat edilmesi gereken detaylar

Isıya dayanıklı cam kapların geçmişi 1900'lü yılların ABD'sine dayanıyor. İlk olarak turta kalıbı üretimiyle başlayan bu trend, ürünlerin kısa sürede aşırı popülerleşmesiyle diğer pişirme gereçlerini de kapsar bir hale geliyor.

Bu gereçleri ısıya dayanıklı hale getirmek için geçmişte cama borosilikat maddesi ekleniyordu. Günümüzde ise özellikle ABD'de bazı üreticiler borosilikat yerine soda kireci adı verilen bir kimyasal karışımını kullanarak ısıya dayanıklı cam gereçler üretiyor. Bu ikisinin en önemli farklı kırılma durumlarında görülüyor. Borosilikat içeren camlar kırıldığında küçük parçalara ayrılırken, soda kireci içeren camlar ise kırıldıklarında birkaç büyük ve keskin olmayan parçaya bölünüyor.

Soda kireciyle üretilen cam gereçlerin borosilikatlı olanlara kıyasla kırılmaya daha dayanıklı olduğu da öne sürülüyor. Ancak yapılan küresel kullanıcı araştırmalarının sonuçları özellikle ısı kaynaklı kırılmalarda tam tersini gösteriyor. ABD'de üretilen ve soda kireci içeren camlar fırında 230 derecenin üzerinde dayanamazken, Avrupa'da üretilen borosilikatlı camlar 260 dereceye kadar dayanabiliyor.

Peki cam pişirme gereçlerini uzun süre güvenle kullanmak için dikkat edilmesi gereken detaylar neler?

1- Çok ani sıcaklık değişikliklerinden kaçının. Fırından çıkardığınızı buzdolabına, buzdolabından çıkardığınızı fırına sokmayın.

2- Sıcak cam kaplara sıvı eklemeyin.

3- 180 dereceden yüksek sıcaklık gerektiren tariflerde kullanmayın.

4- Sıcak kapları doğrudan soğuk ya da nemli yüzeylere, tezgahlara ve ocaklara oturtmayın. Onun yerine altına bir havlu, kesme tahtası, soğutma teli ya da nihale yerleştirin.

5- Ocakta, ızgaranın altında ya da tost makinesinde kullanmayın.

6- Suya sokmadan önce iyice soğumalarını bekleyin.

7- Çarpmamaya, çizmemeye çalışın.

8- Fırına koymadan önce mutlaka ön ısıtma yapın.