Alüminyum mu çelik mi cam mı? Mutfakta hangi tencereyi kullanmak daha sağlıklı?

Döküm demir Döküm demirden üretilen mutfak aletleri, son yıllarda yeniden moda oldu ancak aslında geçmişleri epey eski. Oldukça dayanıklı olan bu gereçler, aynı zamanda çok da güvenli zira yemeğe zararlı madde geçişi dökümde olmuyor. Hatta tava ve tencerelerdeki demirin, yediklerimizin içeriğindeki demiri artırarak sağlığa katkı yaptığı bile söyleniyor. Üstelik doğru şekilde kullanıldığında iç yüzeyinde oluşan katman sayesinde bu tencere ve tavalar yapışmazlık özelliği de kazandığından yağ tüketimini de azaltıyor.