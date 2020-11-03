Alüminyum mu çelik mi cam mı? Mutfakta hangi tencereyi kullanmak daha sağlıklı?
Sizin için farklı malzemelerden yapılmış mutfak gereçlerinin avantajlarını ve dezavantajlarını araştırdık.
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1
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Mutfaklarımız her gün yeni yeni araç gereçlerle tanışıyor. Özellikle yeni materyaller kullanılarak üretilen tencereler ve tavalar birçoğumuzun merakını tetikliyor. “Onun pişirme kalitesi daha iyi, bunun malzemesi daha sağlıklı” derken mutfak dolaplarımız tencere ve tavalarla dolup taşıyor. Sizin için farklı malzemelerden yapılmış mutfak gereçlerinin avantajlarını ve dezavantajlarını araştırdık. İşte dökümden cama mutfak aletleri…
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Döküm demir
Döküm demirden üretilen mutfak aletleri, son yıllarda yeniden moda oldu ancak aslında geçmişleri epey eski. Oldukça dayanıklı olan bu gereçler, aynı zamanda çok da güvenli zira yemeğe zararlı madde geçişi dökümde olmuyor. Hatta tava ve tencerelerdeki demirin, yediklerimizin içeriğindeki demiri artırarak sağlığa katkı yaptığı bile söyleniyor. Üstelik doğru şekilde kullanıldığında iç yüzeyinde oluşan katman sayesinde bu tencere ve tavalar yapışmazlık özelliği de kazandığından yağ tüketimini de azaltıyor.
3
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Titanyum
Sağlık sektöründe protez üretiminde de kullanılan ve oldukça değerli bir metal olan titanyumla üretilen mutfak gereçleri biraz pahalı ancak hem yapışmazlık hem de sağlığa zararsızlık anlamında bir numara. Titanyum tencere ve tavaların yapışmaz yüzeyleri de silikon, seramik, titanyum ya da bunların kombinasyonu bir maddeden oluşabiliyor.
4
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Artıuçlanmış Alüminyum
Eğer mutfakta alüminyum ürünleri tercih edenlerdenseniz, “artıuçlanmış” olanları tercih etmeye çalışın. Artıuçlama, alüminyum yüzeyin ince bir alüminyum oksit tabakasıyla kaplanması anlamına geliyor. Bu işlem sonucu tencere ve tavalar hem daha dayanıklı hem de paslanmaya ve soyulmaya karşı daha dirençli oluyor. Artıuçlama işlemi yapılmayan alüminyum gereçlerde yemeklerde alüminyum aktarımı söz konusu olabiliyor. Bu da yemeğe zehir karışması anlamına geliyor.
5
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Bakır
Bakır tencereler sadece ısıyı dengeli iletmekle kalmıyor, aynı zamanda şık, dayanıklı ve kimyasallar açısından güvenli bir pişirme sağlıyor. Ancak kalıtsal bir hastalık olan Wilson hastalığına sahip olanların bu tencerelerden uzak durması şart. Çünkü Wilson’lıların metabolizmaları bakırı işleyemediğinden vücutta birikmeye ve çeşitli şikayetlere yol açabiliyor.
6
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Seramik
Seramik tencereleriniz ve tavalarınız çok fazla sırlanmadığı ya da süslenmediğı takdirde genel olarak güvenli kabul ediliyor. Ancak boyama vb. işlemlerde kullanılan bazı maddelerle ilgili sağlık endişeleri olduğunu da belirtelim.
7
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Cam
Camlar, özellikle de ısıya dayanıklı bor katkılı camlar, fırında pişirme için çok uygun. Ancak fırında pişirdiğiniz yemeği ocağın üzerine ısıtmaya kalkmayın sakın. Aksi takdirde pişirme kabınız çatlayabilir hatta patlayıp tuzla buz olabilir.
8
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Paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik mutfak gereçleri, krom nikel gibi çeşitli metallerin alaşımlarından oluşur ve eğer tencereniz zarar gördüyse bu metaller yemeğinize de geçebilir. Ancak bu maddelere karşı alerjisi olan kişiler haricinde, söz konusu metaller sağlığa zararlı değildir. Özetle ailenizde nikel alerjisi olan birileri yoksa paslanmaz çelik tencereler mutfakta dostunuz olabilir.
9
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Yapışmaz maddeler
Halk arasında “Teflon” diye bilinen PTFE maddesinin yüksek sıcaklıklarda bozunduğunu ve havaya zehirli olabileceği PFOA maddesini saldığını duymuşsunuzdur. Bu nedenle yapışmaz ürünleri kullanmaktan kaçınanlara güzel bir haberimiz var. 2013 yılından beri Teflon üretiminde bu madde kullanılmıyor. O nedenle yapışmaz yüzeyli ürünler alırken üretim tarihine mutlaka dikkat edin ve etiketinde PTFE veya PFOA içermediğine dair bilgi olup olmadığını gözden geçirin.