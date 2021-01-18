Mutfakta alüminyum folyo kullanıyorsanız bu uyarılara dikkat

Araştırmalara göre, ocakta, fırında ya da ızgarada pişirme aşamasında yiyeceklere temas eden folyo gerçekten de zaman içinde sağlık sorunları yaratabiliyor. Bilim insanları özellikle insanların alüminyuma uzun süre maruz kalmasının yarattığı sonuçları inceliyor. Örneğin bir araştırmada, Alzheimer hastalarının beyin dokularında yüksek oranda alüminyum birikimi olduğu tespit edilmiş.

Başka araştırmalar da yüksek alüminyum alımının insan hücrelerinin büyümesindeki azalmayla bağlantılı olabileceğine, hatta kemik hastalığı ve böbrek kusuru olan hastalara zarar verme ihtimalinin olduğuna işaret ediyor.

ALÜMİNYUM FOLYO KULLANMANIN ZARARLARI NELERDİR?

Araştırmalarda alüminyumun gıdalara bulaşması söz konusu olduğunda birkaç önemli faktörden de bahsediliyor. Bunların en önemlisi sıcaklık. Pişirme sıcaklığınız ne kadar yüksekse, alüminyumun yiyeceklerinize bulaşma ihtimali de o kadar yüksek oluyor.

Bir diğer önemli faktör de yiyeceklerde bulunan doğal asit. Domates ya da sirke bazlı marinasyon sosu gibi malzemeler pişirildiğinde, asit alüminyumu parçalayıp yiyeceklere sızmasına neden oluyor. Peki bu durumda alüminyumu mutfaklardan tamamen atmak mı gerek?

Eğer çok fazla alüminyum folyo kullanan biri değilseniz, çok fazla endişelenmenize de gerek yok. Çünkü yukarıdaki faktörleri de göz alarak kullandığınızda, yiyeceklerinize bulaşabilecek alüminyum miktarı oldukça az. Ancak risk faktörlerini taşıyorsanız (örneğin Alzheimer riskinizi varsa) o zaman alüminyum folyo kullanımınızı sınırlamakta fayda var.

Dahası yiyeceklere eklenen yüksek miktarlarda tuz ve baharat da alüminyum sızıntısına neden olabiliyor. Bunu da aklınızdan çıkarmayın.

Öte yandan alüminyum folyoyu tamamen hayatınızdan çıkarmak da aslında çok zor değil. Fırın kağıdı kullanarak pişirme aşamasında alüminyum folyoyla yaptığınız neredeyse her şeyi yapabilirsiniz. Bir tarafı fırın kağıdı bir tarafı folyo olan ürünleri de deneyebilirsiniz. Izgarada kullandığınız alüminyum folyo yerine de paslanmaz çelikten üretilen ızgara sepetlerini ya da şişleri kullanabilirsiniz.

YİYECEKLER ALÜMİNYUM FOLYOYA SARILARAK SAKLANMALI MI?

Fakat kesinlikle yapmamanız gereken bir şey var ki o da artan yemeklerinizi alüminyum folyoya sararak saklamak. Bu hareket sağlık açısından oldukça tehlikeli ancak tehlikenin kaynağı alüminyum değil. Yiyecekleri folyoya sararak saklamak havayla bağlantılarını tamamen kesmek için yeterli değil. Dolayısıyla üzerini folyoyla kapatmakla, yemekleri olduğu gibi tezgahın üzerinde bırakmak arasında bir fark yok. Havayla temas da 2 saatten sonra bakteri üremesine neden oluyor.

Pişmiş yemeklerinizin uzun süre dayanması için hava geçirmeyen ve çok derin olmayan saklama kapları kullanmalısınız. Böylece yemekler hızla soğur ve bakteri üremesi için uygun ortam oluşmamış olur. Ayrıca pişmiş yemekleri tezgahta 2 saatten fazla bırakmayın. Özellikle et ve süt ürünleri oldukça hassastır.