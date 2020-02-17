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İHA
Haber Giriş: 17.02.2020 - 15:04,Son Güncelleme:/

Burada çorbalar tam bir şifa deposu

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Burada çorbalar tam bir şifa deposu

Eskişehir'de lokanta sahibi Günay Döken, çorbalarıyla müşterilerine şifa oluyor.

Sıklıkla tüketilmeye başlanan ve birçok hastalığa şifa olan ilik suyu, ayak paça ve kelle paça çorbaları, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla çorbaların servise hazır hale geldiğini ifade eden lokanta sahibi Günay Döken, "Müşterilerimiz çorbalarımıza yoğun ilgi gösteriyor. Onların istekleriyle bir çok lezzeti onlarla buluşturuyoruz. Özellikle kış aylarının vazgeçilmez çorbalarını hazırlamaya gayret gösteriyoruz. Uzun bir hazırlık sürecinden sonra sabahın ilk ışıklarıyla servise hazır ediyoruz. Özellikle sabah camiden çıkan ve işine gitmek isteyenler erken saatlerde gelip çorbalarını içiyor’’ dedi.

Burada çorbalar tam bir şifa deposu

Müşterilerinden Yunus Günaydın ise ’’Sağlık açısından paça çorbalarını tercih ediyorum. Gribin bir numaralı düşmanı olduğuna inanıyorum haftada birkaç kez içiyorum gerçekten güzel bir lezzet’’ diye konuştu.

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