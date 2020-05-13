Bulaşık makinesi, buzdolabı, fırın... Bu tavsiyelerle hepsinin ömrü uzasın
Beyaz eşyalar evlerimizde özellikle de mutfaklarımızda en önemli konumda yer alıyorlar. Bu beyaz eşyaları uzun süre bozulmadan kullanmak da hepimiz için büyük önem taşıyor. Bunun için bu ürünlerin bakımını ve temizliğini aksatmamak ilk yapmamız gereken şey. Sizin için aşağıda kulağınıza küpe olması gereken tavsiyeler derledik.
Bulaşıkların uygun aralıklarla, üst üste gelmeyecek şekilde dizilmesi makinenizin performansını artırır.
Hijyenik olmayan bir ortam oluşma riskine karşılık makinelerin temizliğinde limon ve sirke kullanmamanızı öneririz. Makinenin temizliğinde profesyonel temizlik ürünlerini tercih edebilirsiniz.
Bulaşık makinenizin kapağını yıkama işlemi bittikten kısa bir süre sonra açarsanız kurutma performansını artırabilirsiniz.
Ürünleri hava kanalının önünü kapatmadan yarım ay şeklinde boş kalacak şekilde yerleştirmelisiniz.
Sebze çekmecesindeki nem oranı gıdanın tazeliğini koruyarak saklanma ömrünü uzatır. Sebze çekmecesi nemlendiğinde tırtıklı kısmını kuru bezle temizleyerek gıdaları uzun süre saklayabilirsiniz.
Kokularının karışmaması için yiyecekleri, buzdolabında kullanılmaya uygun poşetlerle muhafaza etmenizi tavsiye ederiz.
Ocak
Dökülen, sıçrayan yemek ve yağ lekelerinin sert kirler oluşturmasını engellemek için anlık müdahale ederek ocağınızı temiz tutabilirsiniz.
Ocağınızı temizlerken, yüzeye zarar verebilecek çizici temizlik maddeleri kullanmamanızı öneririz.
Ocağın özel temizleyici ürünlerle temizlenmesini ve sonrasında mutlaka kurulanmasını tavsiye ederiz.
Sert kirlerin oluşmasını engellemek için kirlere anlık müdahale ederek temiz tutabilirsiniz. Böylece fırınınız ilk günkü temizliğini korur.
Fırınınızın zarar görmemesi için sert ovma veya bulaşık süngerleri gibi keskin ve aşındırıcı temizlik malzemeleri ile yüksek oranda alkol içeren temizlik maddeleri kullanmamanızı öneririz.
Özel temizleme deterjanlarını fırınınız soğuduktan sonra kullanmanızı tavsiye ederiz.
Çamaşır Makinesi
Çamaşır makinesi kazan temizliğinde; cihaz modeline bağlı olarak kazan temizleme 90 °C programını veya pamuklular 90 °C programını çamaşırsız olarak çalıştırabilirsiniz.
Yıkama sonrası makinenin lastik contasını bir bez yardımıyla silerek ve kurulayarak çamaşırlarda lekelenme ve kötü koku oluşumunu engelleyebilirsiniz.