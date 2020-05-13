Bulaşık makinesi, buzdolabı, fırın... Bu tavsiyelerle hepsinin ömrü uzasın

Bulaşık Makinesi

Bulaşıkların uygun aralıklarla, üst üste gelmeyecek şekilde dizilmesi makinenizin performansını artırır.

Hijyenik olmayan bir ortam oluşma riskine karşılık makinelerin temizliğinde limon ve sirke kullanmamanızı öneririz. Makinenin temizliğinde profesyonel temizlik ürünlerini tercih edebilirsiniz.

Bulaşık makinenizin kapağını yıkama işlemi bittikten kısa bir süre sonra açarsanız kurutma performansını artırabilirsiniz.

Buzdolabı

Ürünleri hava kanalının önünü kapatmadan yarım ay şeklinde boş kalacak şekilde yerleştirmelisiniz.

Sebze çekmecesindeki nem oranı gıdanın tazeliğini koruyarak saklanma ömrünü uzatır. Sebze çekmecesi nemlendiğinde tırtıklı kısmını kuru bezle temizleyerek gıdaları uzun süre saklayabilirsiniz.

Kokularının karışmaması için yiyecekleri, buzdolabında kullanılmaya uygun poşetlerle muhafaza etmenizi tavsiye ederiz.

Ocak

Dökülen, sıçrayan yemek ve yağ lekelerinin sert kirler oluşturmasını engellemek için anlık müdahale ederek ocağınızı temiz tutabilirsiniz.

Ocağınızı temizlerken, yüzeye zarar verebilecek çizici temizlik maddeleri kullanmamanızı öneririz.

Ocağın özel temizleyici ürünlerle temizlenmesini ve sonrasında mutlaka kurulanmasını tavsiye ederiz.

Fırın

Sert kirlerin oluşmasını engellemek için kirlere anlık müdahale ederek temiz tutabilirsiniz. Böylece fırınınız ilk günkü temizliğini korur.

Fırınınızın zarar görmemesi için sert ovma veya bulaşık süngerleri gibi keskin ve aşındırıcı temizlik malzemeleri ile yüksek oranda alkol içeren temizlik maddeleri kullanmamanızı öneririz.

Özel temizleme deterjanlarını fırınınız soğuduktan sonra kullanmanızı tavsiye ederiz.

Çamaşır Makinesi

Çamaşır makinesi kazan temizliğinde; cihaz modeline bağlı olarak kazan temizleme 90 °C programını veya pamuklular 90 °C programını çamaşırsız olarak çalıştırabilirsiniz.

Yıkama sonrası makinenin lastik contasını bir bez yardımıyla silerek ve kurulayarak çamaşırlarda lekelenme ve kötü koku oluşumunu engelleyebilirsiniz.