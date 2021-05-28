Bisküvili pasta tarifi: Bisküvili pasta nasıl yapılır?

Çay ya da kahvenin yanına leziz bir tatlı isterseniz, hızlıca hazırlayabileceğiniz bisküvili pastayı tercih edebilirsiniz. Çikolatalı pudingi de ayrı güzel oluyor. Yiyen bir dilim daha isteyecek. Denemek isteyenler için işte bisküvili pasta tarifi ve malzeme listesi...

MALZEMELER:

2 paket pötibör bisküvi (arzuya göre bir paket kakaolu olabilir)

3 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

NASIL YAPILIR?

Süt, un, kakao, şeker ve vanilyayı tencereye alın. Kısık ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın. Karışımınız puding kıvamına gelince tereyağını ekleyip güzelce karıştırın ve ocaktan alın. Dilerseniz içerisine çikolata da ekleyebilirsiniz.

Bir fırın tepsisinin tabanını çok hafif ıslatın ve bisküvileri tek sıra halinde dizin. Ardından bisküvilerin üzerini örtecek kadar puding gezdirin. Bisküvi ve puding bitene kadar eşit bir şekilde kat kat dizin. Son katı da pudingle kapatın. Buzdolabında 2-3 saat kadar dinlendirin. Arzuya göre süsleyin ve dilimlereyek servis edin.