Balık nasıl temizlenir? Çeşitlerine göre evde balık temizlemenin püf noktaları

Balık temizlemek kimilerine göre evde balık yemeği yapmaktan soğutacak kadar zor bir meseledir. Ancak hangi balığı nasıl temizlemek gerektiğini bilirseniz, bu sorun ortadan kalkar. İşte balık nasıl temizlenir merak edenlere, evde balık temizlemenin püf noktalarını paylaşıyoruz.

Hangi balık nasıl temizlenir?

Pulsuz ve küçük boydaki balıkları temizlerken bıçağa gerek yoktur. Balığı sol avucunuzun içine alıp, sağ elinizin işaret ve başparmağı ile balığın kafasını koparın ve sonra başparmağınızı karnına sokup yararak temizleyin. Ardından bol suyla iyice yıkamanız gerekir.

Balıkları kılçıklı bırakabileceğiniz gibi, pişireceğiniz yemeğe veya kendi arzunuza göre fileto olarak da çıkarabilirsiniz. Bu işlem için karnını yardığınız parmağınızı hiç çıkarmadan kuyruğa kadar yürütmek ve sonra kılçığı ileri geri hafifçe oynatıp yumuşak hareketlerle yerinden çıkarmak yeterlidir.

Bu balıklar küçük olduğu için filetoları genelde birbirinden ayırmaya gerek yoktur.

Filetoları açık veya kapanmış olarak kullanabilirsiniz. Bunun istisnaları ile filetonun ne şekilde kullanılacağı genelde yemek tariflerinde belirtilir.

Sardalya pullu balık olmakla birlikte yine aynı yöntemle ayıklanır. Ancak ayıklamadan önce parmaklarınızla pullarını kazıyabilirsiniz. Bu işlem için bıçak kullanmaya gerek yoktur, çünkü pullar iri ve yumuşak olduğu için parmak temasıyla yerinden ayrılır.

Uskumru, kolyos, istavrit, çinekop gibi orta büyüklükte ve pulsuz balıklar ise bıçak yardımıyla temizlenmelidir. Anüs üzerine bıçakla küçük bir kesik attıktan sonra balığın karnı yarılarak iç organları dışarı çıkarılarak karnı temizlenir. Bu arada solungaçlarının da koparılarak çıkarılması gereklidir. Temizlenmiş balığın içi ve başı bol su ile iyice yıkanmalı ve karın çevresindeki siyah zarlar ile kan pıhtıları bıçak ucuyla iyice temizlenmelidir.