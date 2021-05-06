Ankara yemekleri - Ankara'da ne yenir ve neyi meşhur? Ankara mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Ankara'da yer alan yemekler hem sağlıklı hem de bir o kadar da lezizdir. Damak tadına hitap eden bu yemekler Ankara'da oldukça ünlüdür. Sizler de eğer yolunuz bir gün Ankara'ya düşerse bu yemekleri mutlaka denemenizi ısrarla öneriyoruz.

Meşhur Ankara Yemekleri - Ankara Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

1) Beypazarı Güveci

Ankara'ya geldikten sonra yöresel olarak ilk tadacağınız lezzetler arasında Beypazarı güveci gelmektedir. Beypazarı güveci Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yoğun olarak yapılan bir yemektir. Muhteşem bir lezzete sahip olan Beypazarı Güveci kuzu eti ve kuyruk yağının enfes lezzeti ile harmanlanarak yapılmaktadır. Aynı zamanda Beypazarı Güveci içerisinde domates ve pirinç de ilave edilmiştir. Geçmiş dönemlerde yani Osmanlı döneminde Beypazarı güveci padişahlar için özel olarak hazırlanmış bir yemekti. Tarihi Osmanlı dönemine kadar uzanan bu yemek oldukça güzel bir yemektir.

2) İnceğiz Çorbası

Ankara'da daha önce hiç yemediğiniz lezzetler arasında inceğiz çorbası yer almaktadır. İnceğiz çorbası içerisinde yine kuzu eti olan ve Ankara ile özdeşleşmiş olan bir yemektir. Kış aylarında vazgeçilmez olarak İnceğiz çorbası tüketilir. İnceğiz çorbası enfes tadı olan bir çorbadır. Bundan dolayı Ankara'da yemeklerden önce restoranlarda mutlaka İnceğiz çorbası ilave edilir. İnceğiz çorbası içerisinde kırmızı toz biber ve semiz otu da olan bir çorbadır. Ankara'nın hemen hemen her yerinde bu çorbayı deneyebilirsiniz.

3) Tamtak Tiridi

Ankara'nın en güzel lezzetlerinden bir diğeri de tamtak tiridi yemeğidir. Tamtak tiridi yemeği bir kebap türüdür. Ankara'nın genelinde bu yemeğe rastlamak mümkündür. Tamtak tiridi kemikli kuzu eti ve tandır ekmeği ile hazırlanan muhteşem bir lezzete sahip olan yemektir. Tamtak tiridi içerisinde kuru soğan ve sıvı yağ da ilave edilmiştir. Özellikle lezzet aroması ile dikkat çeken bir yemektir. Tamtak tiridi etli yemek sevenlerin mutlaka denemesi gereken yemekleri arasında yer almaktadır.

4) Efelek Sarması

Bahar mevsiminde yetişen bir yemeklerden olan efelek sarması Ankara'nın en güzel lezzetleri arasındadır. Özellikle efelek sarmasının görselliği dikkat çekmektedir. Çünkü diğer sarma türlerinden farklı olarak bu yemek üçgen olarak yapılmaktadır. Üçgen olarak sarılarak servis edilen bir sarmadır. İçerisinde pirinç ve bulgur da yer almaktadır. Ankara'nın hemen hemen her yerinde yer alan bir sarmadır. Efelek sarması iç harcı da özel olarak hazırlanmaktadır. Yaprak sarması tadında bir lezzeti olan efelek sarmasını da mutlaka denemeniz gerekmektedir. Oldukça lezzetli ve doyurucu bir sarmadır.

5) Ankara Tava

Görüntüsü itibari ile deneyenlerini mest edenler Ankara tava özel malzemeler ile hazırlanan bir yemektir. Hem görüntüsü hem de tadı leziz olan Ankara tava en çok sevilen yemekler arasında yer almaktadır. Ankara Tava yemeğini bu denli güzel yapan detaylar ise içerisinde domateslerin ve biberlerin olmasıdır. Ankara tavası içerisinde özel olarak Ankara pirinci yer almaktadır. Bundan dolayı iki farklı türde yapılan bir tava yemeği olarak bilinmektedir. Ankara tava yemeği yanında ayran da içebilirsiniz.

6) Öllüğün Körü

Daha önce böyle bir tad tatmadığınızdan eminiz. Öllüğün körü hem lezzetli hem de yapılması son derecede pratik olan bir yemektir. Üzerine kıyma ilave edilerek yapılan bir yemektir. Erişte ve kıyma le hazırlanan çok güzel bir yemek olan öllüğün körü daha önce tatmadığınız bir lezzettir. Öllüğün körü tereyağ ile harmanlanarak çok güzel bir tada sahip olur. Fırında pişirilerek hazırlanan bir yemektir.

7) Bazlama Kebabı

Bazlama kebabı Ankara'nın sevilen en güzel yemekleri arasındadır. Bazlama kebabı enfes bir lezzete sahiptir. Etin yumuşaklığı ve domatesin közlenişi ile ilave edilen bazlama kebabı aynı zamanda bazlama ekmeği ile yapılmaktadır. Balama ekmeği ile hazırlandığından dolayı bazlama kebabı ismini almıştır. İçerisinde hazırlanan et harcı özel olarak hazırlanmıştır. Bazlama kebabını Ankara'ya geldikten sonra mutlaka denemelisiniz. Bazlama kebabı aynı zamanda lezzetli olduğu kadar bir o kadar da doyurucudur.