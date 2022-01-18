Anadolu çorbası tarifi ve malzemeleri: Anadolu çorbası nasıl yapılır?

Anadolu mutfağına ait yapımı kolay yemesi lezzetli ve bol vitaminli bir çorba olan Anadolu çorbası kış aylarında hanımlara alternatif sunuyor. İşte buram buram Anadolu kokan Anadolu çorbası tarifi, malzemeleri ve kolay yapım aşamaları...

Anadolu Çorbası Malzemeleri

Yarım su bardağı aşurelik buğday

Yarım su bardağı nohut

2 su bardağı kırmızı mercimek

Yeteri kadar su

1 adet limonun suyu

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 adet soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı nane

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

Anadolu Çorbası Nasıl Yapılır?

Buğday ve nohudu bir gece önceden ayrı ayrı kaplarda ıslatın.

Ertesi gün süzüp yine ayrı tencerelerde haşlayın.

Kırmızı mercimeği de üçüncü bir tencereye alın.

Üzerine su, limon suyu ve tuzu ekleyip yumuşayana kadar pişirin.

Haşladığınız buğday ve nohudu da çorbaya ekleyin ve bir-iki taşım kaynatın.

Bu arada soğanı yemeklik doğrayın.

Zeytinyağını kızdırıp soğanı yağda kavurun.

Soğana salça, nane, pul biber ve 1 su bardağı su koyup sos kıvamına gelene kadar kısık ateşte pişirin.

Ardından bu sosu çorbanıza ekleyip karıştırdıktan sonra hepsini birkaç dakika daha pişirin.

Anadolu çorbası hazır. Afiyet olsun…