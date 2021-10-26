Rüyada baraj görmek ne anlama gelir? Rüyada baraj kenarında yürümek ve baraja düşmek...

Rüyada baraj görmek, para harcamak ve gelir kaybı anlamına gelir. Rüyada baraj suyu görmek, ticarette önemli hamleler yapmak demektir. Rüyada baraja düşmek ise ticari hayatta batmak anlamına gelmektedir.

Rüyada Baraj Görmek

Rüyada baraj görmek, kişinin parasının bir kısmını kaybedeceği anlamına gelmektedir. Rüya sahibi eline geçen paraları boşa harcayacak ve onu zor duruma sokacak maddi kayıplar yaşayacaktır. Bu kayıplar sonrası ne yapacağını düşünecek olan rüya sahibi bir süre toparlanamayacaktır.

Rüyada Baraj Suyu Görmek

Rüyada baraj suyu görmek, ticarete atılmak ve kazanç kapısı anlamına gelir. Rüyasında baraj suyu gören kişi ticarete atılmak isteyecek ve kendi şirketini kuracak. Şirketi kısa zaman içerisinde büyütecek ve kazancını da arttıracaktır.

Rüyada Baraja Düşmek

Rüyada baraja düşmek, ticaret hayatında dibe vurmak demektir. Rüya sahibi kendi işinde yükselmek adına farklı yatırımlar yapacak. Ancak yaptığı yatırımların yanlış olması sonrasında batacak ve en dibi görecektir.

Rüyada Baraj Kenarında Yürümek

Rüyada baraj kenarında yürümek, nefes almak ve kötülüklerden kurtulmak anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin maddi veya hastalık gibi konulardan kaçınacağı ve bu sayede derin bir nefes alacağına işaret edilmektedir.

Rüyada Barajın Boşaldığını Görmek

Rüyada barajın boşaldığını görmek, keyiflenmek ve günahlardan arınmak demektir. Rüya sahibinin geçmişte işlediği tüm günahlarından arınmak için dua edeceğine işaret edilir. Öte yandan hakka yürüyecek olan rüya sahibi keyifli yaşama merhaba diyecektir.

Rüyada Barajda Balık Görmek

Rüyada barajda balık görmek, elinin bollaşacağı ve kazançların artacağı anlamına gelmektedir. Rüyasında baraj içinde balık ya da balıklar gören kişinin iş hayatı olumlu yönde ilerleyecek demektir. Bu kişi işindeki performansı ile göz dolduracak ve kazancı artmaya başlayacaktır.

Rüyada Baraj Kapaklarının Açılması

Rüyada baraj kapaklarının açılması, dost veya sevdiklerini kırmak demektir. Rüya sahibi başta en yakın arkadaşları olmak üzere bazı akrabaları ile bir konuda konuşacak. Ancak konuşma sırasında yüksek sesle konuşacak ve onların kalbini kıracaktır.

Rüyada Baraj Taşması

Rüyada baraj taşması, bolluk ve evlilik anlamına gelir. Rüyayı gören kişi bekarsa yakın zaman zarfında kendisine yakın biri ile evlenecek demektir. Öte yandan rüya tabiri için kişinin çok fazla para kazanacağına ve bolluk içinde yaşayacağına işaret edilir.

Rüyada Baraj Suyu Patlaması

Rüyada baraj suyu patlaması, iş hayatındaki zorlukların gitmesi anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin çok ağır olan iş koşulları bir süre sonra hafifleyecek ve oldukça zorlanan rüya sahibi işinde daha rahat koşullar altında çalışacaktır.

Rüyada Baraj Suyunun Çekilmesi

Rüyada baraj suyunun çekilmesi, yardımcı olmak ve sevilen kişi olmak demektir. Rüyasında baraj sularının çekildiğini gören kişi etrafına sürekli yardım edecek. Bu yardımları sonrası sevilen birisi olacak olan rüya sahibi gurur duyarak yardımseverliğe devam edecek.