Uranüs Burç Değiştiriyor! İşte Burçlara Etkileri...

Uranüs'ün Koç ve yükselen koç burcuna etkisi:

Sevgili koçlar Uranüs,2.eviniz olan para ve maddi değerler evinize giriş yapacak. Bu bizim var olmamızı destekleyen yaşam kaynaklarımızı yani hırslarımızı, isteklerimizi ve ekonomik anlamda yeteneklerimizle ilişkili her türlü şeyi içeriyor. Kendini fark etmek ve hayata daha fazla güven duyup sarılmak için sahip olma hissinin veya sahip olduklarını güçlü bir içgüdüyle koruma duygusunun oluştuğu alandır. Burada birçok koç burcu mensuplarının ne kadar zengin olursam o kadar değerli olurum düşüncesiyle para kazanma hırsında olacağını düşünüyoruz. Yatırım yapmak ve kendi işini kendin kurmak gibi beceriler edinme yolunda daha fazla mücadeleci olacaklar. Maddi güvencenizi oluşturacak ve aynı zamanda bu konuda güçlü olmak için gereken her türlü fedakârlığı yapmaktan çekinmeyecek bir döneme doğru ilerliyorsunuz. Bu düşünce ile hareket ederek yeteneklerinizi daha fazla keşfedip eskisinden daha fazla cesur ve kalıcı çözümler içinde olmaya önem vereceksiniz. Şimdi sizi 7 yıldır çekimser olduğunuz bütün konularda bir dizi sınavdan geçiren Uranüs 15 Mayıs'ta boğa burcuna geçerek sizlere tekrardan öğrendiklerinizi sağlamlaştırma fırsatını sunacak. Artık kendinizi daha değerli ve güvenli hissedecek her türlü kazanç kapısını zorlayacak, bu noktada önünüze çıkan bütün engelleri aşacak ve hayata karşı tasarruflarınızda önemli reformlar yapacaksınız.

Uranüs'ün Boğa ve yükselen boğa burcuna etkisi:

Sevgili Boğalar, Uranüs 1.evinze 15 Mayıs'ta geçerek sizlere 7 yıllık sürecek bir değişim ve dönüşüm enerjisini yaşatmaya geliyor. Sizler alışkanlıklarına bağlı ve bir o kadar da adımlarını dikkatle atan insanlar olarak çevrenizi şaşırtacak bir sürü eylemler içerisinde olabilirsiniz. Şöyle bir örnek vermek gerekirse; Yıllar yılı hep doktor olmak istediğini söyleyen ve bunun için gereken bütün adımları atan bir boğa olarak Uranüs'ün sizin burcunuza geçmesiyle birlikte aslında tam olarak bu mesleği istemediğinizi yıllarca aklınızda ve hayalinizde yatan mesleğin çiftçilik olduğunu söyleyip herkesi bir anda şaşırtabilirsiniz. Başka bir örnek daha vermek gerekirse; sizin gibi oturduğu yere düşkün, evini ve mekanını hiçbir zaman değiştirmeyi düşünmeyen boğaların birdenbire şehir veya ülke değiştirip başka bir yerde ikamet etmek istediğini duyabilirsiniz. Bunun gibi bir sürü şeylere şahit olmanız mümkündür. Zira bu değişim ve dönüşüm gezegeni Uranüs ile tam zıttı olan boğa burcunun restleşmesi olayıdır. Bu noktada bana sorarsanız hangisi kazanacak diye cevabım çok nettir: Uranüs. Kısaca sevgili boğalar yaşamınızda belki şu ana kadar bulunduğunuz ortam ve yaşadığınız hayat size hep güvenli geldi. Bunun dışında bir yaşamın sizi ürküteceğini düşünüyordunuz. Fakat inanın şimdi olaylar hiç umduğunuz gibi olmayacak. Uranüs sizin burcunuza girdiğine göre artık siz eski siz olmayacaksınız. Kişiliğiniz, yaşamınız ve hayata bakışınız kısacası eskiye dair her şey değişecek. Ne diyelim? O zaman şimdiden hayırlı olmasını diliyor ve yeni yaşamınızın size binbir güzellikler katmasını temenni ediyorum

Uranüs'ün ikizler ve yükselen ikizler burcuna etkisi:

Sevgili ikizler, Uranüs 15 Mayıs'ta boğa burcuna geçiş yapıyor. 12. eviniz olan sırlar ve iç dünya evinizi değiştirmeye geliyor olacak. Duygusal anlamda kendinizi hapis bıraktığınız bütün konularda özgürleştiğinizi görecek ve kendinizin şu ana kadar hiç fark etmediğiniz yönlerinizi keşfedeceksiniz. Aynı zamanda bugüne kadar yaşadığınız hayal kırıklıklarının ve aksiliklerin belki de neden kaynaklandığını daha rahat anlayabileceksiniz. Artık bilinçaltınızda gizlenen korkuların kaygıların ve alışkanlıkların ana kaynağını bulabilecek ve bunlarla gerçek anlamda yüzleşebileceksiniz. Hayatınızdan yanlış insanları çıkartmaya başlayacak çevrenizi daraltma yoluna gideceksiniz. Bu noktada kendi kendinize yetmeyi de öğreneceksiniz. Her zamanki gibi yine çevrenizdeki insanlara karşı yardımsever yönünüz değişmeyecek. Bu dönemde sezgilerinize güvenerek hareket etmek sizi asla korkutmamalı. Bugüne kadar çözmekten kaçtığınız problemlerle yüzleşecek ve asıl sorunu sürekli dışarıda aramak yerine kendi içinizde de arama yoluna gideceksiniz. Yeni bir çalışma ortamı kurabilir, uzun süreli ekip çalışmaları yapabilirsiniz. Beslenme, sağlık gibi konularda ise önemli reformlar yapmak isteyecek sağlıklı yaşama daha fazla özen göstereceksiniz. İlişkiler konusunda ise gizli yürütmek isteyeceğiniz ilişkiler bu dönem size her zamankinden daha fazla cazip gelecektir.

Uranüs transitinin yengeç ve yükselen ikizler burcuna etkisi:

Sevgili Yengeç burçları, 15 Mayıs'ta Uranüs boğa burcuna giriş yapacak. Sizin 11.evinizde hareket edecek olan Uranüs, hedeflerinize, amaçlarınıza ve düşünsel dünyanıza yeni bir düzen ve yeni bir soluk getirecektir. Gelişim yolculuğunda eski alışkanlıklarınızın sizi sıktığını ve bunalttığını görerek bazen değişime karşı direnç gösterseniz de bir müddet sonra kendiliğinden değişime ayak uyduracak ve yeni düzenin sizi eskisinden daha da mutlu ettiğini göreceksiniz. Toplumsal statünüzde önemli ve farklı değişimler yaşanırken aşk hayatınızda da inanılmaz sürpriz ve değişimler sizi bekliyor olacak. Yeni arkadaşlık ilişkileri kurma, yeni gruplar edinme, derneklere üye olma gibi aktiviteler kariyerinize de olumlu şekilde yansıyarak sizleri hayattan daha keyif alır bir hale getirecektir. Belki bugüne kadar bu tarz şeyler size çok uzaktı veya siz de bu tür yaşamsal faaliyetleri kendinize hep uzakta gördünüz. Ancak şimdi hayatınız gerçek manada renklendi. Farklı çevreler ve yeni yüzler artık uzun bir müddet yaşamınıza renk katacağa benziyor. Ancak gezegen etkileri yine de önümüzdeki 7 yıllık süreçte ilişkiler ve özellikle arkadaşlık konularında zorlanmalar olabileceğini gösteriyor. Aşk ve sevgi konularında ise en mutlu olacak burçlardan biri olduğunuzu rahatlıkla söyleyebilirim.

Uranüs transitinin Aslan ve yükselen aslan burcuna etkisi:

Sevgili aslanlar Uranüs15 Mayıs'ta boğa burcuna geçiş yapıyor. Sizin 10.evinizde gerçekleşecek olan bu transit kariyerinizi yapılandıracağınız yepyeni bir döneme işaret etmekte. Bu demek oluyor ki; bugüne kadar sizinle bağdaşmayan veya şu ana kadar hiç düşünmediğiniz bir mesleği tercih edebilir, profesyonel anlamda yepyeni teklifler ve çalışmalara başlayabilirsiniz.10.ev astrolojide kişinin kendisini bulması ve yeni yaşam yolunu seçmesi aynı zamanda bunu tanımlaması olarak değerlendirilir. Kariyer alanında, toplum önündeki duruşunuzda ve mesleğinizde önemli girişimlerde bulunmanız ve şimdiye kadar hiç denemediğiniz sıra dışı değişimlere doğru ilerlemeniz söz konusu olacaktır. Çalışma ortamında terfi edilebilir bu alanda kendinize yepyeni bir statü kazandırabilirsiniz. Her şeyden en önemlisi sizler bugüne kadar fark etmediğiniz içinizdeki potansiyeli cesaretle ortaya çıkartacak ve her ne olursa olsun önüne çıkan engellere karşı güçlü bir şekilde savaşacaksınız. Tabi ki bu transit sırasında sizinle rekabet etmek isteyenler mutlaka çıkacaktır. Aynı zamanda yöneticileriniz marjinal ve yenilikçi insanlar olurken sürekli değişen yöneticilerle çalışmak durumunda da kalabilirsiniz. Ama hiç merak etmeyin, bu transit size gereken gücü ve çalışkanlığı fazlasıyla verecektir.

Uranüs transitinin Başak ve yükselen başak burcuna etkisi:

Sevgili başaklar 15 Mayıs'ta Uranüs boğa burcuna geçiş yapacak. Bu transit sizin 9.evinizde etkili olacak ve eğitim hayatınız, uzak seyahatler, farklı kültürleri tanıma ve bu alandan ilham alma fırsatlarını karşınıza çıkaracak. Eğer uzun süreden beri yurtdışına çıkmak istiyor ve bunun planlarını yapıyorsanız ve yurt dışında yapmak istediğiniz farklı işler söz konusu ise işte bu transitle birlikte yaşamınızda bambaşka kapılar açılacak ve siz uzun zamandır hayalini kurduğunuz işlere bu sayede kavuşabileceksiniz. Hatta belki yurtdışında yaşama imkânlarıyla bile karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda Uranüs sizi dünyayı kavrama şekliniz, dini inançlarınız yönüyle de test ederek burada sizin daha esnek olmanızı sağlayacak ve metafizik, astroloji konularına karşı sizler de ilgi uyandıracak. Eğitimle ilgili olan başaklar için akademik eğitimini tamamlamış olanlar ikinci bir üniversite eğitimi yapmak isteyecekler. Basın yayın, ticaret hayatınız, dil eğitimleri, sosyal medya girişimciliği gibi bir takım işler yine ilginizi çekerek bu alanlarda kendinizi değiştirme ve geliştirme yoluna gidebilirsiniz. Kısacası bu 7 yıl içinde kendinizi ve toplum içindeki duruşunuzu değiştirmek adına yapacağınız tüm çalışmalar hayatınızı kökten değiştirecek ve yaşamınıza bambaşka bir soluk getirecektir.

Uranüs transitinin Terazi ve yükselen terazi burcuna etkileri:

Sevgili teraziler Mayıs 15'te Uranüs boğa burcuna geçiş yapıyor. Sizin 8.evinizi etkileyecek olan bu transit, devletle ilgili konularınızın ön plana çıkacağını gösteriyor. Örneğin çalışan bir insansanız ve çalıştığınız yerde bazı haksızlıklar söz konusu ise kendinizi garantiye almak için sosyal güvence haklarınıza daha fazla sahip çıkacak ve bu konuda fazlasıyla mücadeleci olacaksınız. Emekli bir terazi iseniz yine yaşamınızın kolaylaşması adına bazı sosyal haklarınızı daha da iyileştirici kararlar almanız gerekebilir. Evlilik planı içinde olanlar bu dönemde ciddi kararlarını hayata geçirebilirler. Ancak eşinizin parasal kaynakları ile ilgili bir takım güç mücadeleleri söz konusu olabilir. Ani ve hızlı gelişen hiç beklenmedik davalarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Belki geleceğe yönelik yatırımlar yapmak için kredi, borç vs gibi durumlarla meşgul olabilirsiniz. Yine farklı bir örnek vermek gerekirse, sizin de beklemediğiniz bir şekilde yepyeni bir ortaklık kararı alabilir ya da var olan bir ortaklığınızı sürpriz bir şekilde bitirebilirsiniz. Özel ilişkilerde ise oldukça hızlı ve kararlı olacağınız bir süreç başlıyor. Hayatınızı birlikte yürütebileceğiniz bir hayat arkadaşı bulduğunuz da bu süreci iyi değerlendirmenizi ve geleceğe yönelik ciddi planlar yapmanızı öneririm.

Uranüs transitinin Akrep ve yükselen akrep burcuna etkileri:

Sevgili akrepler Uranüs 15 Mayıs'ta boğa burcuna geçiş yapıyor. Sizin 7.evinizde etkili olacak bu transit astrolojide hepimizin en merak ettiği ve heyecanla takip ettiği evdir. İlişkiler, evlilikler, ortaklıklar hep bu alandan sorulur. İlk söylenebilecek bir konu var ki sizler için evliliğiniz ile ilgili radikal kararlar almaya doğru ilerlediğiniz bir süreç başlıyor. Eğer evli değilseniz bu dönemde ciddi kararlar alarak hayatınızı sevdiğiniz insanla birleştirme noktasına gidebilirsiniz. Eğer evli ve uzun süredir devam eden sorunlu bir ilişki söz konusu ise bu dönemde ani kararlar alıp bitirme yoluna gidebilirsiniz. Aynı zamanda biten bir ilişkinin ardından yine hayatınızı devam ettirecek özel bir kişi ile tanışabilir ve akabinde evlilik planları yapabilirsiniz. Bu dönem ilişkiler konusunda fazlasıyla farkındalık yaşayacağınız, nerede hata yaptığınızı bulmaya çalışacağınız, hatayı bulduktan sonra kendinizi değiştirme yoluna gideceğiniz adeta kozasından çıkan bir kelebek gibi kendinizi ilişkiler konusunda tamamen yenileyeceğiniz bir süreç olacaktır. Uranüs’ün buradaki görevi sizi aşk, ilişkiler ve ortaklık alanında büyütmektir. Nitekim belki siz de burada yaptığınız hataları görüyor ve ne yazık ki değiştiremiyordunuz. Ancak bundan sonra hiç merak etmeyin ilişkiler konusunda hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Bu değişim sizi ve ruhunuzu her zamankinden daha da fazla özgür bırakacak.

Uranüs transitinin Yay ve yükselen yay burcuna etkileri:

Sevgili yaylar Mayıs 15'te Uranüs boğa burcuna geçiş yapacak. Sizin 6.evinizde gerçekleşecek olan bu transit; günlük işleriniz, sorumluluklarınız, yeni iş ortamı fırsatlarınız, çalışanlarınız, sağlıklı yaşam hakkında yeni benimseyeceğiniz kurallarınızı belki de evcil hayvanlarınız ile ilgili yepyeni kararlar alacağınızı müjdeliyor. Astrolojide 6.evin genelde devlet ile alakalı işleri de ilgilendirdiğini söyleyebiliriz. Tazminat, hukuksal konular ve vb. durumlar ilgili çekici olabilir. Bu alanda yaptığınız herhangi bir çalışma söz konusu ise burada da bir takım yenilikler yapma yoluna gidebilirsiniz. Çalışma ortamınızdaki sorumluluklarınızda değişimler olabilir ve yeni kararlar alınabilir. Yalnız bir açıklama yapmam gerekirse bu değişimler öyle yavaştan yavaştan gelecek değişimler olmayacaktır. Hayatınıza ani ve alışılmadık bir şekilde yerleşecektir. Kısacası size yeni görevler üstlenebilir ve sizin anında her işi yapmanız istenebilir. Zira Uranüs yapısı gereği bulunduğu ortamı hemen değiştirmek isteyen ve yavaş harekete pek de sıcak bakmayan bir gezegendir. Bu sebeple yeni sorumluluklarınız belki size o an için zor gelecek fakat sizler de göreceksiniz ki yeni yaşam biçimi eskisinden daha da güzel olacaktır. Sadece bu transit etkisi sağlığınıza önem vermeniz gerektiğini de vurgulamaktadır. Kendinize özel beslenme şekilleri belirlemelisiniz. Daha sağlıklı ve alışılmışın dışında yapacağınız uygulamalarda istediğiniz fiziksel görüntüye de sahip olabilirsiniz.

Uranüs transitinin Oğlak ve yükselen oğlak burcuna etkileri:

Sevgili oğlaklar Mayıs 15'te Uranüs boğa burcuna geçiş yapacak. Sizin 5.evinizi etkileyecek olan bu transit hayatınızı renklendirecek konular olan; aşk, çocuklar, hobileriniz, ön planda yapacağınız işler gibi konularda size ve yaşamınıza güzellikler katmaya gelecek. Tabi ki siz bir oğlak olduğunuz için değişim ve dönüşüme ayak uydurmanız hiç de kolay olmayacaktır. Bu nedenle Uranüs sizi biraz zorlayabilir. Örneğin uzunca bir zamandan beri süren bir evliliğiniz var ise çocuk yapıp yapmama konusunda kararsız kalabilirsiniz. Ya da evlisiniz ama hiç beklemediğiniz bir noktada ikilimde kaldığınız biriyle tanıştınız. Yaşamınızın bundan sonraki kısmında sevmek istediğiniz insanla mı yoksa var olan evliliğinizle mi ilerleyeceksiniz? Gelenekçi yapınızı zorlayan bazı durumları buna örnek olarak ekleyebilirsiniz. Bekar bir oğlak iseniz karşınızdaki kişiyi elde etme konusunda yine bazı gelenekçi yönü zorlayan durumlar söz konusu olabilir. Ancak şunu net bir şekilde ifade etmemiz gerekirse bu transit sırasında değişime ne kadar karşı koyarsanız Uranüs sizi bir o kadar zorlayacaktır. Bunu şu şekilde de düşünebilirsiniz; yaşamınızda şu ana kadar hangi fırsatları kaçırdınız? Hangisine en fazla üzüldünüz? Keşke şunu yapsaydım dediğiniz günler oldu mu? Yeniden hayata dönsem bunu şöyle yapmazdım dediğiniz bütün konularda Uranüs size tekrar bir şans vermeye geliyor. Yaşamınıza güzellikler katmak istiyorsanız bu değişime karşı gayet esnek olmanızı öneririm.

Uranüs transitinin Kova ve yükselen burcuna etkileri:

Sevgili kovalar 15 Mayıs'ta Uranüs boğa burcuna geçecek. Sizlerin 4.evinde gerçekleşecek olan bu transit; gayrimenkuller, anne, baba, büyükanne ve büyükbaba sorumluluklarınızı daha ön plana çıkartarak bu konularda daha farkındalıklı olarak yaşamanıza yardımcı olacaktır. Aynı zamanda bulunduğunuz toprakları terk etme ve hayal ettiğiniz yerde yaşama gibi arzunuzu da körükleyecektir. Yaşamınızda büyük bir ihtimalle bulunduğunuz yerden ayrılıp başka bir yerde yaşamak kararı alabilir ve orada yeni bir düzen oluşturmak isteyebilirsiniz. Bu, eğitimle uğraşanlar veya evlilik kararı alıp şehir dışında yaşamak isteyenler için bir değişiklik olacaktır mutlaka. Kısacası kovalar için bu transit bulunduğunuz yeri terk etme ve başka bir yerde yaşam kurma yolunda size yardım eden bir geçiş olacaktır. Yine önümüzdeki 7 yıl içinde ev ve kariyeriniz konusunda radikal kararlar alıp uygulamaya koymak amaçlarınız içinde yer alacaktır. Bu kararları almanızda otorite figürleri gayet etkili olabilirler. Örneğin patronunuzun başka bir şehirde veya ülkede yeni bir şube açması ve sizin de orada çalışmak durumunda kalmanız gibi.

Uranüs transitinin Balık ve yükselen balık burcuna etkisi:

Sevgili balıklar Uranüs 15 Mayıs'ta boğa burcuna geçiş yapacak. Sizin 3.evinizde değişim yolu açacak bu transit, Kardeşler, yakın çevre, projeler ve iletişim biçiminize önemli yenilikler getirerek burada farkındalıklı olmanızı sağlayacaktır. Kardeşlerinizin hayatında yaşanan bir takım değişimler sizleri de olumlu yönde etkileyebilir. Yeni sosyal medya projeleri ve iletişim ağları ilginizi çekebilir ve bu konuyla ilgili farklı işler yapma yoluna gidebilirsiniz. Eğitim ve seyahatler konusunda yoğun bir program yaşayabilirsiniz. Komşular ve akrabalarınızla olan ilişkilerinize yeni bir boyut kazandırabilir onlarla daha farklı iletişim kurma yoluna gidebilirsiniz. Aynı zamanda astrolojide 3.ev nefes ve solunum yollarınızı da ilgilendirir. Bu da demektir ki önümüzdeki 7 yıl boyunca nefes alıp vermenizi sağlayacak organlarınıza daha dikkat etmeniz ve daha özenle bakmanız gerekecektir. Aksi takdirde nefes darlığı, solunum yolu hastalıkları ve panik atak ile ilgili durumlar sizi rahatsız edebilir. Küçük bir tavsiye vermem gerekirse, Uranüs geldiği yerde bulunduğu ortamın ritmini artırır. Siz bunun bilincinde hareket ederseniz bu durumu kontrol altına alabilirsiniz. Zaten astrolojinin gerçek amacı da budur. Eldeki verilere dayanarak neler yapılacağını tespit etmek ve bu bilgiyi olabildiğince yaymak.