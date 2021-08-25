Kaş Laminasyonu Nedir, Ne Kadar Kalıcı? İşte Kaş Laminasyonu İle İlgili Merak Edilenler

Kaş laminasyonu, daha dolgun görünen kaşlara sahip olmanın ve doğal kaşlarınızın büyümesini teşvik etmenin yapay olmayan bir yoludur. Özellikle aşırı kalın ve gür kaşlardan kurtulmak isteyenler için yararlıdır. Gelin kaş laminasyonunu daha yakından tanıyalım.

Kaş laminasyonu nedir?

Rusya'da ortaya çıkan kaş laminasyonu hızla dünyaya yayılan bir trend haline geldi. Kaş laminasyonu dağınık veya incelmiş kaşlarınızı düzleştirirken aynı zamanda kıl köklerini daha dikey bir yöne doğru kaldırır. Sonuç, üzerinde kaş jeli varmış gibi görünen süper pürüzsüz kaşlar.

Kaş laminasyonu ne kadar sürer?

Kaş laminasyon işlemi üç adımda yapılır. İşlem; kaşlarınızı yukarıda tutmak için kaldırma ile başlar, ardından sabitlemek için bir nötrleştirici ve cilt tahrişini önlemek için besleyici bir yağ uygulanır. Kaş laminasyonunun ücreti ise nerede yaptığınıza göre değişir. Ancak ortalama 600 ila 1000 TL arasındadır.

Kaş laminasyonu ne kadar kalıcı?

Kaş laminasyonu, sonrasında bakıma bağlı olarak yaklaşık 4-6 hafta sürebilir. En iyi sonuçlar için, tedaviden sonra 24 saat boyunca kaşlarınızı ıslatmamanız tavsiye edilir. Ayrıca kaşları nemlendirmek ve yukarı doğru fırçalamak için hint yağı kullanabilirsiniz. Düzgün bakım yapılırsa, kaş laminasyonu dört ila altı hafta arasında sürebilir. Aynı zamanda etkisi anında görülür. Laminasyon işlemi tamamlandıktan hemen sonra kaşlarınız harika görünecek.

Uygun bakım yapıldığında kaş laminasyonu birkaç hafta kalabilir. Yani kaş bakımı için daha az yapaylık içeren bir yöntem arıyorsanız kaş laminasyonu sizin için doğru olabilir.