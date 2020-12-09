Günlük Burç Yorumları: 9 Aralık Çarşamba Günlük Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Rakibinizi küçümsemeyin ve aşağılamayın.

Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Bir şeyleri denemekten korkmayın. En azından daha sonra “Ben bunu denemiştim” demek bile bir tecrübedir. Bugün belki de bazı durumlarda rekabet içeren konuşmalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Herhangi bir konuda rakiplerinizi küçümsemeyin. Siz ne kadar güçlü ya da yeterli olursanız olun ama yine de yanlış yola sapmamak için rakiplerinizi ciddiye alın. Herkesten öğrenilecek bir durum vardır.

9 Aralık Koç burcu yorumu

Ortaklı işlerinizde karar alırken zorlanıyor olabilirsiniz. Seçeneklerin fazla oluşu tercih yapmanızda güçlük çıkarıyor olabilir.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

9 Aralık Boğa burcu yorumu

Günlük çalışmalarınızda kırılgan olabilirsiniz. Alınganlık yapacağınız her konuda içinize kapanmak yerine hislerinizi ifade etmeyi seçmelisiniz.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

9 Aralık İkizler burcu yorumu

Çalışma ortamınızda gizli davranışlar sergilemek isteyebilirsiniz. Gizemin çekiciliğinden yararlanmayı düşünüyor olsanız da...

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

9 Aralık Yengeç burcu yorumu

Partnerinizle olan iletişiminizde güven sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Zihninizde hareket eden düşünceler sizleri ve ilişkinizi olumsuz etkileyecektir.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

9 Aralık Aslan burcu yorumu

İç dünyanızda fırtınalar koparan bir gün içerisinde olabilirsiniz. Geçmiş anıların tekrar hatırlanması motivasyonunuzu oldukça düşürebilir.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

9 Aralık Başak burcu yorumu

Finansal konularınızda duygusal hareket etmeniz sonucu kayıplar yaşayabilirsiniz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

9 Aralık Terazi burcu yorumu

Maddi olarak yatırım yaptığınız her enstrümanla aranızda bağ kuruyor olabilirsiniz. Madde sizlerin seçimleri neticesinde orada yer alacaktır.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

9 Aralık Akrep burcu yorumu

Yaşadığınız zaman da şifa arayışınız hep olumlu sonuçlanmıştır. Acılarınızı dönüştürmek için zamanı beklememelisiniz.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

9 Aralık Yay burcu yorumu

Sosyal arkadaşlarınız sizlere davranışlarında değişiklik gösteriyor olabilir. Nedenini aramak için sorgulamalarınızı kendinize döndürmemelisiniz.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

9 Aralık Oğlak burcu yorumu

Kariyer hayatınızda duygusal davranışlara yer vermiyor olabilirsiniz. Ekip arkadaşlarınız sizlere yaklaşırken korkuyor olabilir.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

9 Aralık Kova burcu yorumu

Umutlarınızı yıkmak isteyen kişilere fırsat vermemelisiniz. Sizler için değerli olan insanlar sizlere aynı değerde yaklaşmıyor olabilir.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

9 Aralık Balık burcu yorumu

Borçlarınızı yapılandırmak için adım atabilirsiniz. Ödeme kolaylığı olması sizleri yeni atılımlara sevk etmeden önce sorunları büyütmemeye odaklanmalısınız.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!