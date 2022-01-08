Günlük Burç Yorumları: 8 Ocak 2022 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Öfkelenme! Sadece biraz daha fazla yardıma ihtiyacın var.

Ay sabah 8.26’da Koç burcuna geçiyor. Ay ve Merkür arasında sıcak bir açı var. Geçmişin yaralarını sarıyor ve yeni bir dönemin kapısını aralıyorsun. Şimdiye dek elinden geleni fazlasıyla yaptınız, olmuyorsa zorlamayın... Sevdiğin kişilerle huzurlu olun.Duygusal anlamda kendinizi öfkeli hissedebilirsiniz. Bunun nedeni daha fazla yardıma ihtiyacınız olabilir.Çevrenizden yardım almayı ihtmal etmeyin. İnsanlara güven duymak şu sıralar sizi korkutuyor olsa da yinede şans vermek kendinizi daha iyi hissetmenize neden olacaktır. Bazen sadece kendiniz için bazı duyguları bağışlamanız gerekebilir.

Tutunduğunuz dalın kesilmesi sizleri kısa süreliğine üzüntü içerisinde bıraksa da çabuk toparlıyorsunuz. Sorgulamalarınız yerini çözüme ulaşarak ferahlığa bırakıyor olacaktır. Finansal konularınızdaki hassaslığınız temkinli hareket etmeye sizleri taşımalıdır. Yaşadığınız farkındalıkla birlikte geleceğinizi planlarken ruhunuzun uyanışıyla birlikte çok farklı bir hayata adım atabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde aniden gerçekleşebilecek olaylara tepkisel yaklaşmadan önce sakinlikle olayları analiz etmeyi denemelisiniz. Tutkularınız yaşamınızı belirlerken, yaşamınız da geleceğinizi belirleyecektir.

Günün Motivasyon Sözü: “Bağışlamak, bir mahkumu serbest bırakmak ve o mahkumun siz olduğunu keşfetmektir.”

8 Ocak Koç burcu yorumu

Kendinizi doğru şekilde ifade edemeğinizi düşünüyorsunuz.

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8 Ocak Boğa burcu yorumu

Geçmişte sizleri yaralayan konuların etkisi hala devam ediyor.

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8 Ocak İkizler burcu yorumu

Toplumun dışladığı kişilere sahip çıkacaksınız.

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8 Ocak Yengeç burcu yorumu

Çalışma ortamınızda zor bir gün olabilir.

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8 Ocak Aslan burcu yorumu

Sağlıklı düşünmeden harekete geçmeniz yanlış bir hamle olacaktır.

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8 Ocak Başak burcu yorumu

Endişelerinizin seviyesi yükseliyor.

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8 Ocak Terazi burcu yorumu

Aşk hayatınızdan şikayetçisiniz.



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8 Ocak Akrep burcu yorumu

Çalışma alanınızda ekip arkadaşlarınız ile sorunlar yaşama ihtimalinize karşı önceden tedbir almak isteyeceksiniz.

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8 Ocak Yay burcu yorumu

Sahne önünde sizleri zor durumda bırakmak isteyenler olabilir.

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8 Ocak Oğlak burcu yorumu

Ailenize karşı yaralayıcı diyaloglar içerisinde olmamalısınız.

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8 Ocak Kova burcu yorumu

Yakın çevrenizden aldığınız zararların sayısını siz bile unuttunuz.

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8 Ocak Balık burcu yorumu

Maddi sorun yaşayabilirsiniz.

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