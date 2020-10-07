Günlük Burç Yorumları: 7 Ekim Çarşamba Günlük Burç Yorumları

Yaşama daha gerçekçi bakın.

Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Geldiğiniz nokta, geçmişinizdeki kararlarınızın sonucu olduğunu hatırlayın. Bugün vereceğiniz kararlarınız da geçmişinizi ve geleceğinizi belirleyecek. Hiçbir şey şuan gerçekleşmedi. Her şey bir süreçti ve bu zamana kadar geldi. Olayları gereğinden fazla abartı ile karşılamayın.

7 Ekim Koç burcu yorumu

Sıcak yapınız sevilen mizacınızla birlikte sizleri zirveye doğru taşıyacaktır. Miras konularında mülk edinme sorunlarınızı hukuki yollarla çözüme ulaştırmayı seçmelisiniz.

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7 Ekim Boğa burcu yorumu

Konfor alanınız için harcama yaparken gelir gider dengenizi korumayı unutmamalısınız. Bilgisel açlık duyabilirsiniz. Bugün kitap siparişi vermek için harika bir gün. Acele etmelisiniz.

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7 Ekim İkizler burcu yorumu

Geleceğinizi yeniden planlarken geçmişe bir sünger çekme zamanı çoktan gelmiş olabilir. Sevgi ile yarınlara yürümeye çalışmalısınız.

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7 Ekim Yengeç burcu yorumu

Geçmiş sağlık sorunlarınınız erteliyor olabilirsiniz. Periyodik kontrollerinizi yaptırmalısınız. İletişiminiz oldukça enerji dolu olabilir. Bugün gözler üzerinizde olacaktır. Bel tutulmalarına dikkat edin.

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7 Ekim Aslan burcu yorumu

Özgür hareket etmeniz yanıltıcı olabilir. Finansal kaynaklarınızı değerlendirirken uzman bir kişiye danışmayı unutmamalısınız. Gerçekler sizin düşündüğünüz gibi olmayabilir.

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7 Ekim Başak burcu yorumu

Siz isterseniz her yaşta eğlenmeyi başarabilirsiniz. İlişkinizde düşünce yapınızı değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Bu değişime en çok partneriniz sevinecektir.

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7 Ekim Terazi burcu yorumu

Fiziki görünüşünüzde değişiklik yapmak veya yeni bir diyet programına başlamak için planlamalar yapıyor olabilirsiniz. Kendinize haksızlık etmeden tercihlerinizi hayata geçirmeye odaklanmalısınız.

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7 Ekim Akrep burcu yorumu

Konuları derinlemesine düşünmektense yüzeysel sohbet etmek sizi de sıkmayacaktır. Yatırım kaynaklarınıza duygusal yaklaşmanız hata yapma riskinizi artırmaktadır.

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7 Ekim Yay burcu yorumu

Harekete geçerek emek harcamanız karşı tarafı memnun edebilir. Çalışma ortamınızda kadın figürleri ile fikir alışverişleri yapabilirsiniz. Farklı seçenekleri deneyimlemek için korkularınızı yenmelisiniz.

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7 Ekim Oğlak burcu yorumu

Zihniniz özgür hareket etmenize yardımcı olacaktır. Ortaklarınızla gerçekleştireceğiniz yeni projelerde disiplininizi elden bırakmadan hareket etmelisiniz. Sizin düzenleyici özelliğiniz hataları minimalize ediyor olacaktır.

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7 Ekim Kova burcu yorumu

Siz kendi yolunuzda ilerledikçe başarınız her zaman ileriye doğru devam edecektir. Köklü değişimler için şartların oluşmasını beklemelisiniz.

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7 Ekim Balık burcu yorumu

Sempatik ve sıcakkanlı kimliğiniz iletişim becerinizle birleşince sizler için terfi elde etmek zor olmayacaktır. Işıltınız çevrenizi aydınlatıyor diyebiliriz.

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