Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat Cumartesi Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Geçmiş geçmişte kaldı. İleriye bakın.

Ay Yay burcunda ilerliyor ve Güney Düğüm ile kavuşuyor. Geçmiş sorunların zihninizi kurcalamasına izin vermeyin! Olayların açık ve öznel olarak nasıl olmasını istediğinizi bir düşünün. Venüs - Satürn Kova burcundaki kavuşumla size yol gösterecektir. Kendini sevgi ve ilişkilerde kısıtlamayın! İnsan sevince özgürleşir. Aklınızda, kalbinizde bunu hissediyor ve yaşıyor olmak, açılmayacağını düşündüğünüz kapıları nasıl da açtığınızı, bunun sizi tamamladığını fark etmenizi sağlayacaktır. İlişkilerinizi dostluk üzerine kurun.

6 Şubat Koç burcu yorumu

Yakın arkadaşlarınızla sosyal mecralarda etkinlikler düzenlemek isteyebilirsiniz. İlişkilerde nazik ve neşeli tavrınız ile oldukça dikkat çekebilirsiniz.

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6 Şubat Boğa burcu yorumu

Aile büyüklerinizle bir araya gelebilir, hayata geçirmek istediğiniz konularda onların desteğini almak isteyebilirsiniz.

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6 Şubat İkizler burcu yorumu

Aşk hayatınız yine gündeminizde olabilir. Sıkıldığınızı ifade etmek yerine kaçmayı tercih ettiğiniz, kararlı olamadığınız sürece kendinize ve partnerinize haksızlık etmiş olacaksınız.

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6 Şubat Yengeç burcu yorumu

Güzel ve nefes alan ortamlar oluşturmak hem kendiniz hem de sevdikleriniz için kısıtlama günlerine bir renk katacaktır.

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6 Şubat Aslan burcu yorumu

Yaptığınız küçük bir hatayı bile büyütüyor olabilirsiniz ama bunun bir çözüm olmadığının farkına varmalısınız.

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6 Şubat Başak burcu yorumu

Ailenizle zaman geçirmek isterken bazı davranışlarınızda abartılı olabilirsiniz. Tepkileriniz ve hizmet duygunuzun ölçüsünü kaçırmamalısınız.

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6 Şubat Terazi burcu yorumu

Kardeşleriniz ile iletişim halinde olabilirsiniz. Kararsız kaldığınız konuları birlikte değerlendirip sonuca varabilirsiniz.

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6 Şubat Akrep burcu yorumu

Kendi sınırınızı kendiniz çiziyorsunuz. Dolayısıyla rahatsızlık duyduğunuz sınırları yine kendiniz kaldıracağınız için süreç sandığınızdan da iyi geçebilir.

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6 Şubat Yay burcu yorumu

Yaşamınızın içerisinde tatlının yeri ayrı olsa da bunu daha sağlıklı tariflerle sürdürmeyi seçmek sağlığınız için yerinde bir tercih olacaktır.

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6 Şubat Oğlak burcu yorumu

Her zaman kendinizi sınırlıyorsunuz. Bugün de sınırlarınızı kaldırmayı deneyerek bir milat yapabilirsiniz.

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6 Şubat Kova burcu yorumu

Sosyal çevrenizle uzun sosyal medya görüşmeleri yaparken günlük işlerinizi de ihmal etmemelisiniz. Aksi takdirde bu ihmal ilerleyen günlerde sıkışmanıza sebep olabilir.

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6 Şubat Balık burcu yorumu

Popülerlik için sizden beklenilmeyen davranışlarda bulunabilirsiniz. Yalnızlığınızı kapatmak için değerlerinize uymayan davranışlardan uzak durmalısınız.

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