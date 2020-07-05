Günlük Burç Yorumları: 5 Temmuz Pazar Günlük Burç Yorumları

Yılın en önemli Ay tutulması gerçekleşiyor. Gücünü keşfet!

Bugün Oğlak burcunda saat 07:30’da bir Ay tutulması gerçekleşiyor. 18 Eylül 2019 yılına bir yolculuk yapın. 2019 Eylül’ün son haftasındaki gündeminizi düşünün, konu neydi? Hayatınızın o dönemindeki konularınızdan artık uzaklaşıyorsunuz ama bunun için sizin gayretinizde gerekli, unutmayın. Son iki yıldır hayatınızda kördüğüm olmuş her şey çözüme gidiyor. Bunun için birçok olay aydınlık kazanacaktır. Sizlerde kararlı bir duruş sergileyin. Saplantılı bir başarılı olma ihtiyacı şeklinde kendini gösteren, aşırı telafiye yönelik davranış tarzlarınızı da kontrol etmeye çalışın. Sırf kendinizi yeterli hissetmek için bazı hatalar yapmak zorunda kalabilirsiniz.

3 Temmuz Koç burcu yorumu

Samimiyet günün en temel duygusu olacaktır. Aşk ve sevgi anlamında yakalayacağınız güven size kendinizi yeteri kadar iyi hissettirmektir. Sadece buna izin verin. Alacağınız eşyalar ile ilgili iyi araştırmalar yapmadıysanız bir kere daha düşünün. Kariyer hayatınızda uzun zamandır yarım kalan işlerin tamamlanacağı bir sürece giriş yaptınız.

3 Temmuz Boğa burcu yorumu

Kardeşler veya yakın çevre dostluklarınızla olan diyaloglarınızın önem kazanacağı, iletişim trafiğinizin artabileceği bugün geneline karşı kurduğunuz cümleler de daha dikkatli olmalısınız. Araç arızası ya da evinizde herhangi bir şeyin yapılması gerekebilir. Yakın çevrenizdeki ilişkilerinizi değerlendireceğiniz ve küslüklerinizi tamamen ortadan kaldıracağınız daha keyifli bir süreç başlıyor.

3 Temmuz İkizler burcu yorumu

İş alanında önemli bir görüşme yapma fırsatını bugün yakalayabilirsiniz. Bununla ilgili bazı planlamalar yapmak ve hedefler belirlemek doğru olacaktır. Kendini yönetmek istersen kafanı, başkalarını yönetmek istersen kalbini kullanmalısın.Mümkün oldukça yenilikçi yaklaşımlar içinde olmayı seçmelisin.

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3 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Biraz duygusal yaklaşımlar içerisinde olabilirsiniz. Sezgilerinize güvenmeniz gereken bir gün içindesiniz. İlişkilerde geçmişe özlem duyabilirsiniz. Özlediğiniz şeylere ulaşma fırsatınız varsa gurur yapmayın. Bu duyguyu bir daha bulmak zor olabilir.

3 Temmuz Aslan burcu yorumu

Ekonomik anlamda bağlılık duyduğunuz birileri var ise çevrenizde özgürleşmek adına bazı konuşmalar yapmak isteyebilirsiniz. Geleceğinize dair maddi güven arayışı içinde olabilirsiniz.

3 Temmuz Başak burcu yorumu

İdealleriniz için mücadele vereceğiniz kendi fikirlerinizi daha net ortaya koyacağınız bir zaman dilimi içerisindesiniz. Sosyal ilişkilerinizi güçlendireceğiniz bir gün. Hayatınızın yönünü yeniden belirleyeceğiniz kişilerle bugün karşılaşabilirsiniz.

3 Temmuz Terazi burcu yorumu

Parasal anlamda olumlu girişimlerde bulunabilirsiniz. Geleceğe yönelik kendinizi ekonomik açıdan kaygılı hissediyorsanız buna dair çözümler bulmaya açık bir gün. Bankalar ya da devletle ilgili süreçlerinizi bugün tamamlayabilirsiniz. Aşk ve ilişkilerden yana çözemediğiniz konular bugün gündeme gelebilir.

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3 Temmuz Akrep burcu yorumu

Ailevi ilişkileriniz ile ilgili iletişiminizde yanlış anlaşılmalara karşı abartılı yaklaşımlar da bulunmayın. Bu sizi duygusal anlamda daha huzurlu kılacaktır. Başarılı işlerin peşinde olduğunuz bugün güzel sonuçlar alabilirsiniz.

3 Temmuz Yay burcu yorumu

Arkadaşlık ilişkilerinizi önemseyeceğiniz ve bir arada olmaktan huzur bulacağınız bir gün. Gereğinden fazla kendinizi anlatmak zorunda kalabilirsiniz. Ortaklı ilişkilerinizde belirsizlikler sizi öfkelendirebilir.

3 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Ailenizin bazı eleştirileri sizi bugün biraz yorabilir. Birtakım kararlar verirken üçüncü kişilerin fikirlerini bugün çok fazla önemsemeyin. Sınırlarınızı çizin. Gerekeni yapıyorsanız vicdanınız rahat olsun.

3 Temmuz Kova burcu yorumu

Gizli kalmış bazı olayları öğrenmek ya da kendinizden bile sakladıklarınızla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Bu da sizi duygusal anlamda bazı kararlar vermeniz gereken durumlara itekleyebilir.

3 Temmuz Balık burcu yorumu

Bugün sevdiklerinize karşı koruyucu davranışlar içerisinde olabilirsiniz. Sindirim problemlerinize ayrıca dikkat etmelisiniz. Stresten uzak kalmaya özen göstermelisiniz. Stresten uzak kalmayı başaramıyorsanız gelişen krizleri doğru yöneterek abartmamalısınız.