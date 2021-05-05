Günlük Burç Yorumları: 5 Mayıs Çarşamba Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Zamanınızı iyi planlayın.

Ay, Balık burcunda ilerliyor. Bugün zihinsel anlamda yorulmamak için daha sistemli çalışmalı ve neyi neden yapmanız gerektiğini bilerek hareket etmelisiniz. Sizi zora sokan durumlar karşısında öfkelenmek yerine daha kalıcı çözümler bulmalısınız. Farkında olmadan ya da boş vermişlik hissiyle attığınız her adım memnun olunmayacak sonuçlar doğurabilir. Zaten zorlayıcı olan süreçleri kendiniz ve bir arada olduğunuz insanlar için daha da zorlaştırmamalısınız. Bundan kaçmaya değil tamamen kurtulmaya çalışın. Yarınları düşünün ve bugünün dakikalarına iyi bakın. Şimdi tek tek görünseler de sonunda koca bir gün ediyor ve içinde ne yaşanırsa yaşansın o amaca kavuşuyor, görevini yerine getiriyor. Dakikalardan öğrenecekleriniz var: Amacından sapmayan hiçbir yol kötü bir yere çıkmaz.

5 Mayıs Koç burcu yorumu

Duygularınızın içinize sığmadığı bir gündesiniz. Mutluluğunuzu paylaşmak için dostlarınızla iletişime geçebilirsiniz.

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5 Mayıs Boğa burcu yorumu

Ailenize karşı abartılı davranışlar içerisinde olabilirsiniz. Farkında olmadan yaptığınız konuşmalar kırıcı olabilir.

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5 Mayıs İkizler burcu yorumu

İletişiminizle göz dolduracağınız bir gündesiniz. Özgürlüğünüzü her ortamda dile getirirken kendinize has tarzınızla çevrenizdeki herkesle bir bağlantı kuruyorsunuz.

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5 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Korkularınızla başa çıkmakta zorluk çekebilirsiniz. Endişelerinizi dindirmek için elinizden geleni yapsanız da zihninize hakim olamıyorsunuz.

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5 Mayıs Aslan burcu yorumu

Akrabalarınıza karşı aşırı duygusal tepkiler verebilirsiniz. Size karşı olan tutumları eleştirirken aslında aranıza yeni bir sınır da koymuş olacaksınız.

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5 Mayıs Başak burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde duygularınızı ifade ederken abartılı kelimelere başvuruyorsunuz. İyi ya da kötü hissettiğiniz her şey sizinle ve yaşadıklarınızla çatışır hale gelebilir.

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5 Mayıs Terazi burcu yorumu

Çalışma alanınızda rutinlerinizi kontrol altına almak için duygularınıza yeni bir yön belirliyorsunuz. Sizin için hassas olan konular yıpranmanızı artırıyor.

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5 Mayıs Akrep burcu yorumu

İkili ilişkileriniz ile ilgili yeni bir yön arayışında olabilirsiniz. Bugüne kadar bir strateji doğrultusunda hareket etmenin size kazandırdıkları ve sizden aldıkları konusuna kafa yormalısınız.

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5 Mayıs Yay burcu yorumu

Yakın çevreniz ile diyaloglarınızda abartıya kaçıyorsunuz. Herkes gibi sizin de kurallara uymanız gerekmektedir.

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5 Mayıs Oğlak burcu yorumu

Özgüveninizi abartılı şekilde yansıtıyorsunuz. Egolu davranışlar güven vermek yerine sadece değerinizi düşürüyor.

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5 Mayıs Kova burcu yorumu

Özgürlüğünüze fazlasıyla düşkün olabilirsiniz. Çevre koşullarını hesaba katmadan hareket etmeniz bulunduğunuz gerekçeyi “bencillik” olarak belirleyecektir.

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5 Mayıs Balık burcu yorumu

Biraz sakinleşip ve makul bir şekilde düşündüğünüz zaman neyin ne olduğunu daha iyi anlayacaksınız.

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