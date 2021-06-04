Günlük Burç Yorumları: 4 Haziran Cuma Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

En büyük arzunuz kendinizi bilmek olmalı.



Ay, Koç burcunda ilerliyor. Akşam saatlerinde Koç - Kiron kavuşumu gerçekleşiyor. Bugün seçtiğiniz şey gerçekten arzuladığınız şey olmalıdır. Sıradan ve önemsiz konular veya özlemler üzerinden çok fazla gerilime girmemeye dikkat etmelisiniz.



Tutkulu olduğunuz konularda yeni bir yaratım içinde olmak yeni hayaller kurmanıza vesile olabilir. Tutkularınıza sahip çıkın. Onlar için mücadele vermekten asla vazgeçmeyin.



4 Haziran Koç burcu yorumu

Ortaklı işlerinizde ilerlemek için politik davranış sergilemek size kazanç sağlayacaktır.

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4 Haziran Boğa burcu yorumu

Bugün duygularınızı tanımlamakta güçlük çekebilirsiniz.

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4 Haziran İkizler burcu yorumu

Çevrenize yansıttığınız sert ve ani tepkiler sizi zor duruma sokabilir ve süreci kontrol etmekte zorlanabilirsiniz.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

4 Haziran Yengeç burcu yorumu

Bugün karamsar bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Çalışma hayatında duygusal davranışlar içinde olmak sizi halsiz bırakabilir.

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4 Haziran Aslan burcu yorumu

Kendinize öfkelenmek yerine olan biteni sevgi içinde kabul etmeyi deneyin.

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4 Haziran Başak burcu yorumu

Finansal konularla ilgili gündeminiz yoğun olabilir. Eğer gayrimenkul yatırımınız varsa onu yeniden değerlendirmek isteyebilirsiniz.

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4 Haziran Terazi burcu yorumu

Artık geçmişi geride bırakmalısınız. Hayata ve hayallere sıkı sıkı tutunmalı ve sevgi için mücadele etmelisiniz.

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4 Haziran Akrep burcu yorumu

Sorumluluklarınızdan kaçmak istemeniz ilerde daha fazla yorgunluk yaşamanıza neden olabilir.

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4 Haziran Yay burcu yorumu

Enerjinizin yüksek olduğu bir gün diyebiliriz. Güne pozitif başlayarak enerjinizi çevrenize de bulaştırabilirsiniz.

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4 Haziran Oğlak burcu yorumu

Aileniz için kendinizden ödün vermek sizi eksiltmez, buzları eritmek için harekete geçin.

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4 Haziran Kova burcu yorumu

İletişiminizde gergin diyaloglar kurmak yerine yapıcı ve onarıcı cümleler kurmak size uzun vadede kazanım sağlayacaktır.

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4 Haziran Balık burcu yorumu

Bugün can sıkıntınızı giderebilmek adına kendinizi alışverişe verebilirsiniz.

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