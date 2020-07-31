Günlük Burç Yorumları: 31 Temmuz Cuma Günlük Burç Yorumları

Ay, Yay burcunda ilerliyor ve güney düğümle kavuşuyor. Saat 15:20’de Ay, Oğlak burcuna geçiyor. Duygusal olmanız ya da geçmişi özlüyor olmanız mümkün. Belki de hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını düşünüyorsunuz. Hayat bir imtihandır ve muhakkak bir şeylerle sınanmak zorundayız. İlişkileriniz de değer yargılarınız baştan sona değişebilir ve aşkta değer yargılarınızı daha maddi somut değerler üzerine inşa edebilirsiniz. İlişkiler bitme noktasına gelebilir ve yeni kararlar alabilirsiniz. Sonuçlara varmak için acele etmeyin. Farklı olasılıkları hesaba katarak herkes için en doğru kararı vermeyi amaçlayın.

31 Temmuz Koç burcu yorumu

Parasal anlamda bazı baskıları üzerinizde gereğinden fazla hissedebiliyorsunuz. Biraz daha sabırlı olmalısınız.

31 Temmuz Boğa burcu yorumu

Geçmişteki anılarınız bugün aklınıza gelebilir ve kendinizi duygusal hissedebilirsiniz. Geleceğe odaklanmanız sizi kendinize daha iyi hissettirecektir.

31 Temmuz İkizler burcu yorumu

Bazen yavaşlamanız gerekebilir. İnsanların kişisel alanlarına saygı göstermeyi öğrenmelisiniz. Fikirsel çatışmalardan dolayı bazı şeyleri savunmak durumunda kalabilirsiniz.

31 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Finansal konularınızla ilgili insanlar sizi yanlış yönlere çekmek isteyebilir. Aldanma ve kandırılmalara karşı dikkat etmeniz gereken bir gün. İnsanların yalanlarını fark edebilirsiniz.

31 Temmuz Aslan burcu yorumu

Sosyal çevrenizle ilgili bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Bu değişimleri yaparken neyi nasıl bir düzene koymanız gerektiğini fark edeceksiniz.

31 Temmuz Başak burcu yorumu

Kariyer odaklı gelecek planları yapabilirsiniz. Eksik kaldığınızı düşündüğünüz, kendinize yatırım yapmanız gereken konulara önem vermelisiniz.

31 Temmuz Terazi burcu yorumu

Arzuladığınız başarıya ulaşmak için kararlısınız ama sürekli mücadele etme duygunuz size ruhsal bir yorgunlukta vermiyor değil. Bazı şeylerin zamanla hallolacağını bugün görebilirsiniz.

31 Temmuz Akrep burcu yorumu

Kariyer hayatınızla ilgili mücadele vermeniz gereken bir gün. Üstlerinizle önemli bir görüşme yapmanız gerekebilir. Hırsınızı ve gücünüzü başarı odaklı kullanmanız karşı tarafta olumlu düşünceler yaratabilir.

31 Temmuz Yay burcu yorumu

Olaylara tavrınız bazı şeyleri değiştirebilir. “Bu sefer de bu şekilde davranacağım ve bakalım sonuçları farklı olacak mı?” diye kendinize sorun. Bugün bir şeyler değişim gösterecektir.

31 Temmuz Oğlak burcu yorumu

İkna kabiliyetinizin yüksek olduğu bir gündesiniz. Kendinizi sevdiğiniz dostlarınızdan ya da duygusal anlamda güven duyduğunuz insanlardan destek alarak ilerletmeyi seçmelisiniz.

31 Temmuz Kova burcu yorumu

Kendinizi bu hedeflere mecbur kılmak için kendinize belirli bir süre koyun ve o süreye uymak için gayret gösterin. Yaşadığınız finansal sorunlarınıza çevreniz bazı çözümler sunabilir.

31 Temmuz Balık burcu yorumu

Ulaştığınız sonuçlardan memnun değilseniz yaşadığınız olaylara farklı bir bakış açısı getirmelisiniz. Bazı konularda ısrarcı olmak yerine akışa bırakmalısınız.