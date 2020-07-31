Günlük Burç Yorumları: 31 Temmuz Cuma Günlük Burç Yorumları
"Uzman Astrolog Aygül Aydın 31 Temmuz günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 31 Temmuz Cuma günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. Peki 31 Temmuz’da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor? İşte 31 Temmuz 2020 Cuma günü burç yorumlarınız..."
Ay, Yay burcunda ilerliyor ve güney düğümle kavuşuyor. Saat 15:20’de Ay, Oğlak burcuna geçiyor. Duygusal olmanız ya da geçmişi özlüyor olmanız mümkün. Belki de hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını düşünüyorsunuz. Hayat bir imtihandır ve muhakkak bir şeylerle sınanmak zorundayız. İlişkileriniz de değer yargılarınız baştan sona değişebilir ve aşkta değer yargılarınızı daha maddi somut değerler üzerine inşa edebilirsiniz. İlişkiler bitme noktasına gelebilir ve yeni kararlar alabilirsiniz. Sonuçlara varmak için acele etmeyin. Farklı olasılıkları hesaba katarak herkes için en doğru kararı vermeyi amaçlayın.
31 Temmuz Koç burcu yorumu
Parasal anlamda bazı baskıları üzerinizde gereğinden fazla hissedebiliyorsunuz. Biraz daha sabırlı olmalısınız.
31 Temmuz Boğa burcu yorumu
Geçmişteki anılarınız bugün aklınıza gelebilir ve kendinizi duygusal hissedebilirsiniz. Geleceğe odaklanmanız sizi kendinize daha iyi hissettirecektir.
31 Temmuz İkizler burcu yorumu
Bazen yavaşlamanız gerekebilir. İnsanların kişisel alanlarına saygı göstermeyi öğrenmelisiniz. Fikirsel çatışmalardan dolayı bazı şeyleri savunmak durumunda kalabilirsiniz.
31 Temmuz Yengeç burcu yorumu
Finansal konularınızla ilgili insanlar sizi yanlış yönlere çekmek isteyebilir. Aldanma ve kandırılmalara karşı dikkat etmeniz gereken bir gün. İnsanların yalanlarını fark edebilirsiniz.
31 Temmuz Aslan burcu yorumu
Sosyal çevrenizle ilgili bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Bu değişimleri yaparken neyi nasıl bir düzene koymanız gerektiğini fark edeceksiniz.
31 Temmuz Başak burcu yorumu
Kariyer odaklı gelecek planları yapabilirsiniz. Eksik kaldığınızı düşündüğünüz, kendinize yatırım yapmanız gereken konulara önem vermelisiniz.
31 Temmuz Terazi burcu yorumu
Arzuladığınız başarıya ulaşmak için kararlısınız ama sürekli mücadele etme duygunuz size ruhsal bir yorgunlukta vermiyor değil. Bazı şeylerin zamanla hallolacağını bugün görebilirsiniz.
31 Temmuz Akrep burcu yorumu
Kariyer hayatınızla ilgili mücadele vermeniz gereken bir gün. Üstlerinizle önemli bir görüşme yapmanız gerekebilir. Hırsınızı ve gücünüzü başarı odaklı kullanmanız karşı tarafta olumlu düşünceler yaratabilir.
31 Temmuz Yay burcu yorumu
Olaylara tavrınız bazı şeyleri değiştirebilir. “Bu sefer de bu şekilde davranacağım ve bakalım sonuçları farklı olacak mı?” diye kendinize sorun. Bugün bir şeyler değişim gösterecektir.
31 Temmuz Oğlak burcu yorumu
İkna kabiliyetinizin yüksek olduğu bir gündesiniz. Kendinizi sevdiğiniz dostlarınızdan ya da duygusal anlamda güven duyduğunuz insanlardan destek alarak ilerletmeyi seçmelisiniz.
31 Temmuz Kova burcu yorumu
Kendinizi bu hedeflere mecbur kılmak için kendinize belirli bir süre koyun ve o süreye uymak için gayret gösterin. Yaşadığınız finansal sorunlarınıza çevreniz bazı çözümler sunabilir.
31 Temmuz Balık burcu yorumu
Ulaştığınız sonuçlardan memnun değilseniz yaşadığınız olaylara farklı bir bakış açısı getirmelisiniz. Bazı konularda ısrarcı olmak yerine akışa bırakmalısınız.