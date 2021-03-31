Günlük Burç Yorumları: 31 Mart Çarşamba Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

İdare ettiğiniz şeyleri yeniden gözden geçirin.

Ay akrep burcunda ilerliyor. Kendinize duyduğunuz saygıyı yitirmenize sebep olan gelişmelere göz yummaktan vazgeçin. ''Durumu idare edeyim, ileride toparlarız'' dediğiniz her şeyin aslında bir kenarda biriktiğinizi fark edin. Hakarete uğradığında sessiz kalmak en büyük haksızlıktır. Kendini karşısındakinin değişeceğini inandırıp uzatmaları oynamaktır. Asıl en büyük haksızlık insanın kendine hiçbir manevi yatırım yapmamış olması, okumamış, öğrenmemiş, sorgulamamış, toplumun dayattığı her şeyi kabullenmiş olmasıdır. Kendinizi yenileyin ve değişime yeni bir adım atın.

31 Mart Koç burcu yorumu

Gizli kalmış birtakım sırlar ortaya çıkabilir. Sizlerin gerçekleri göremeyişiniz hayal kırıklığı yaşamanıza neden olabilir.

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31 Mart Boğa burcu yorumu

Tutkularınızı artıyor ve artık konfor alanınızdan ayrılıyorsunuz. Yaşadığınız sorunlar ya da problemler sizlerin yaratıcılığınızı keşfetmenize yardımcı oluyor.

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31 Mart İkizler burcu yorumu

Ruhunuza iyi gelen bir tanışma sizleri rahatlatacaktır. Uzun zamandır tanıyormuş hissi uyandıran bu gelişme geleceğinizi de şekillendirecektir.

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31 Mart Yengeç burcu yorumu

Günlük zaman içerisinde kendinize ne kadar vakit ayırdığınızın hesabını yapmak isteyebilirsiniz. Farkında olmadığınız birçok konunun farkına varıyorsunuz.

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31 Mart Aslan burcu yorumu

Ailenize duyduğunuz özlem artabilir. Mesafelerin şartlar nedeniyle aşılamaması üzgün hissetmenize yol açabilir.

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31 Mart Başak burcu yorumu

Kardeşleriniz ile iletişiminizi ilerletmek adına birlikte ticari çalışmalar yapmayı düşünebilirsiniz. Güvendiğiniz konuları paylaşarak görüş birliğine varabilirsiniz.

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31 Mart Terazi burcu yorumu

Duygusal davranışlarınız maddi birikiminizi eritiyor olabilir. Kendinize bir sınır belirleyerek ölçüyü elden bırakmamalısınız.

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31 Mart Akrep burcu yorumu

Kişisel ihtiyaçlarınızı önemsiz gibi gören kişilere sert tepkiler verebilirsiniz. Sizleri düşünmeden bencilce hareket eden hiç kimseye tahammül edemiyorsunuz.

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31 Mart Yay burcu yorumu

İçe çekilmek isteyebilirsiniz. Duygularınızı gizlerken geçmiş anılarınız da canlanabilir. Eski bir ilişki sizleri daha duygusal ve yeniden başlama noktasına getirebilir.

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31 Mart Oğlak burcu yorumu

Duygularınız hayal kırıklığına uğrayabilir. Uzun zamandır kabuklarınızı kaldırdığınız güvendiğiniz bir kişi tarafından yanılgıya uğrayabilirsiniz

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31 Mart Kova burcu yorumu

Toplum önünde duygularınızı ifade ederken öfkeli kelimeleri seçebilirsiniz. Hassas olduğunuz konularda kendinize hâkim olamıyorsunuz.

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31 Mart Balık burcu yorumu

Kariyer alanınızda geçmiş konular yeniden açılmak isteniyor olabilir. Geride kaldığını düşündüğünüz olay hakkında açıklama isteği duymamalısınız.

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