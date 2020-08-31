Günlük Burç Yorumları: 31 Ağustos Pazartesi Günlük Burç Yorumları

Geçmiş hataları yapmaktan vazgeç.

Ay, Kova burcunda ilerliyor. Bu gece uykusuzluk baş gösterebilir. İş hayatında stres çok fazlaysa bunu yönet. Sevdiğin insanlarla bir arada ol ve sana kendini iyi hissettirmeyen hiç kimseye bugün görüşme sözü verme. Bazı konularda artık yol ayrımına geldiğinizi hissedebilirsiniz. Doğru karar vermek için iyice düşünmeli artı eksilerini ölçüp tartarak bir karara varmalısınız.

31 Ağustos Koç burcu yorumu

Finansal konularda partnerinizin bazı davranışlarını sorgulayabilir ve bunun altındaki gerçek nedenleri öğrenebilirsiniz. Geçmişten beri taşıdığınız bazı problemler karşınıza çıkarak kendini yeniden hatırlatabilir. Her ne olursa olsun sonuca odaklanmalı ve sorunları çözmelisiniz.

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31 Ağustos Boğa burcu yorumu

Girdiğiniz bir ortamda yeni bir kişiyle tanışabilirsiniz. Bu tanışmada yakın arkadaşlarınızın rolü olabilir. Şans vermek size kendinizi iyi hissettirebilir.İlişkilerle ilgili yaklaşımlarınızda iletişim şeklinizi değiştirmeniz gerekebilir.

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31 Ağustos İkizler burcu yorumu

Geçmişteki ilişkilerinizle ilgili bazı kafa karışıklığı yaşayabilir ve yaptığınız hataları düşünerek kendi kendinize muhakeme edebilirsiniz.

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31 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Sorumluluklarınızla ilgili konular bugün gündemde olabilir. Eğer devlet ya da mahkemelerle ile ilgili beklediğiniz işleriniz varsa bugün çözüme kavuşturabilirsiniz.

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31 Ağustos Aslan burcu yorumu

İş hayatınızdaki şaşırtıcı değişimlere karşı daha sağduyulu olmalısınız. Yara alacağınız gizlenmiş bir gerçekle karşılaşabilirsiniz. Bu bilgiyle ne yapacağınızı düşünürken, biriyle paylaşma fikrini es geçmeniz gereken bir gündesiniz.

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31 Ağustos Başak burcu yorumu

Parasal konularda yeni gelişmeler söz konusu olabilir. İlişkilerinizi hiç kimse için bozmayın. İyiyi ve kötüyü ayırt edebileceğiniz bir gündesiniz. Canınızın sıkılmasına aldanmayın, dost-düşman ayrımından sonra kazanan siz olabilirsiniz.

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31 Ağustos Terazi burcu yorumu

Aşk ve ilişkilerden yana güzel konuşmalar içinde olabileceğiniz bir gündesiniz. Yaşadıklarınızın neticesinde gerçek olana ulaşma isteğiniz tetiklenebilir. Ancak yanlış anlamalar ve yanılmalara karşı dikkatli olmanız, isteğinizi gerçekleştirirken destekçiniz olacaktır.

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31 Ağustos Akrep burcu yorumu

Zamanında değerlendiremediğiniz konular yüzünden kendinize kızmamalısınız. Hayatın yeni bir yönünü keşfedeceksiniz. Sabırlı olun. Kendi sınırlarınızda kalmalı ve dışarıdaki olaylar karşısında tepki vermemelisiniz. İnatlaşmalardan uzak durmalısınız.

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31 Ağustos Yay burcu yorumu

Duyduklarınızı şu an için saklamak herkes için daha doğru olacaktır. Mümkün oldukça gerilim yaratabilecek söylemler içinde olmamalısınız. Bugününüzü kısa ya da uzun vadeli seyahat planlarınızla geçirebilirsiniz. Partnerinize karşı ısrarcı tavırları bugün yanınıza almamalısınız.

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31 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Gelen fırsatı değerlendirmek için doğru bir gündesiniz. İlişkilerinizin gidişatında değişikler yapabilirsiniz. Yeni kararlar ve sayfalar, değişiklerin geri dönüşleri olarak hayatınıza dahil olabilir.

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31 Ağustos Kova burcu yorumu

Öğreneceğiniz yeni fikirler ufkunuzu genişletebilir. İlişkilerinizde fevri çıkışlar yapmamaya özen gösterin. Gündeminiz, bir pişmanlık duygusu olabilir. Telafi, küslüklerin son bulmasıyla ilgili düşünebilir ve fırsatları değerlendirebilirsiniz.

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31 Ağustos Balık burcu yorumu

Yükünüz ağır geliyor olabilir. Geçmişte yaşamış olduğunuz maddi-manevi tüm sorunları geride bırakıp ailenizden alacağınız destekle yeni bir döneme başlayabilirsiniz. Bastırdığınız duygularınız varsa bugün, bununla ilgili sınanabilirsiniz. Ekonomik durumunuzla ilgili kontrollü hareket etmenizde fayda var.

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