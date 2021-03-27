Günlük Burç Yorumları: 27 Mart Cumartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Çelişkiler içinde olabilirsiniz.

Ay tüm gün başak burcunda hareket edecek. Zihinsel olarak gereğinden fazla kaygılı ve düşünceli olabilirsiniz. Bazı durumlar için ne yöne gideceğinizi bilmiyorsanız hızlı bir karar almak için gayret göstermeyin. Bazen doğru yolu bulmak için kaybolmak gerekir. Çelişkilerinizi anlamaya çalışmayın. Bu durum şuan için geçicidir. Duygu ve görüşlerinizi içtenlikle ifade etmekten çekinmeyin.Mide ağrılarına karşı daha temkinli bir beslenme şekli belirleyin. Kendinizi yeteri kadar iyi bulamayabilirsiniz ya da yeteri kadar güzel olmadığınızı düşünebilirsiniz. Bunlar küçük illüzyonlar olarak bugün hayatınızda olabilir. Aslında çok güzel ve özel olduğunuzu kendinize hatırlatmanız gerekmektedir.

27 Mart Koç burcu yorumu

Günü ev işlerine, düzenlenmesine ayırabilirsiniz. İhmal ettiğiniz konuları tamamlamak için güzel bir gün.

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27 Mart Boğa burcu yorumu

Yeni ticaret anlaşmaları için diyalog kurmaya çalıştığınız kişiler tarafından projeleriniz oldukça beğenilebilir. Yatırımlarınızı genişleterek farklı bir alana açılmak üzeresiniz.

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27 Mart İkizler burcu yorumu

Ani gelişen olaylarda sadece karşınızdakini suçlamak sizlere bir kazanç sağlamaz. Objektif bakmaya çalışmalısınız.

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27 Mart Yengeç burcu yorumu

İçinizde tuttuğunuz her şeyi anlatmak isteyebilirsiniz. Yaşadığınız sıkışma hissi sizleri patlama noktasına getirebilir.

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27 Mart Aslan burcu yorumu

Kendinizi güvende hissetmeyebilirsiniz. Öz değerinizi düşünürken kıyaslama yapmanız sizleri olumsuz etkileyecektir.

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27 Mart Başak burcu yorumu

Aile yapınızda bir karar aşamasında olabilirsiniz. Nedensiz hiçbir şey olmazken sizleri anlamak istemeyenlere daha fazla tahammül göstermek istemeyebilirsiniz.

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27 Mart Terazi burcu yorumu

Uzun zamandır görüşmediğiniz kişiler iletişime geçmek isteyebilirsiniz. Aranıza mesafe koyarak hayatınızda uzaklaştırdığınız kişiler özür için adım atabilir.

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27 Mart Akrep burcu yorumu

Ailenizle ya da ortaklı ilişkilerinizle alacak-verecek gibi konularda görüşme gerçekleştirebilirsiniz. Kararlarınızı netleştirerek bildirmelisiniz.

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27 Mart Yay burcu yorumu

Toplum önünde titiz görünüyorsunuz fakat kendi hayatınıza uygulamakta zorlanıyorsunuz. Takıntı yaptığınız konuları uzman bir görüşle istişare yapabilirsiniz.

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27 Mart Oğlak burcu yorumu

Aile kurmak ya da ilişkinizi ciddiyete taşımak için fiili bir girişimde bulunabilirsiniz. Zamanının geldiğini düşünerek partnerinizle geleceğinizi inşa etmek isteyebilirsiniz.

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27 Mart Kova burcu yorumu

Sizleri ileriye taşıyacağını düşündüğünüz finansal oluşum hakkında duygusal davranışlara yer vereden disiplinli ve somut adımları tercih etmeye çalışmalısınız.

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27 Mart Balık burcu yorumu

Yakın ilişkileriniz olan akrabalarınız ile bazı gerginlikler yaşayabilirsiniz. Sizleri kendi bakış açılarından yargılayabilirler.

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