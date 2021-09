Günlük Burç Yorumları: 27 Eylül Pazartesi Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Merkür gerilemesi başlıyor. Detayları önemseyin.

Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Bugün en ufak bir detayı bile küçümsemeyin. Merkür gerilemesi sabah saatlerinde başlıyor. Sizin gözünüzde küçük gözüken şey, ileride belki sizin hayatınızı kurtaracak bir ayrıntıdır. Her zaman her şeyin önemli olabileceği düşüncesini aklınızdan çıkarmadan yürüyün. Basit gibi görünen şeyler bir gün büyük bir çığ olabilir. Unutmayın, emek verdiğiniz her şey size katlanarak geri dönecektir. Detaylardaki güzelliği yakalayın.

27 Eylül Koç burcu yorumu

Duygularınızı paylaşmaktan çekiniyorsunuz. Güçsüzlük görüntüsü sizleri zorlayan ana düşüncedir.

27 Eylül Boğa burcu yorumu

Eşinizin soğuk davranışlarına anlam veremiyor olabilirsiniz. İçinizde yaşadığınız duygularınızı anlatması için ona baskı uygulayabilirsiniz.

27 Eylül İkizler burcu yorumu

Yardıma ihtiyaç duyduğunuz anda beklediğiniz destek erkek arkadaşlarınızdan gelecektir.

27 Eylül Yengeç burcu yorumu

Ortaklı işlerinizde sorun oluşturan konuları üçüncü kişilerin yardımı ile çözüyorsunuz.

27 Eylül Aslan burcu yorumu

Çalışma ortamınızda yoğunluğunuzu fark ederek yardımınıza arkadaşlarınız yetişebilir.

27 Eylül Başak burcu yorumu

Sosyal arkadaşlığınız flörtleşme aşamasına taşınıyor. Etkilendiğinizi gizleyemeyerek duygularınızı paylaşıyorsunuz.

27 Eylül Terazi burcu yorumu

Aile üyelerinizden erkek figürleri ile soğuk iletişim kurmanız gerekebilir.



27 Eylül Akrep burcu yorumu

Erkek kardeşleriniz ile iletişimsel sorunlar yaşayabilirsiniz. Kendinizi açıklamak istemezken karşı taraftan bir şeyleri açıklamasını ve anlayışlı olmasını bekliyorsunuz.

27 Eylül Yay burcu yorumu

Geçmiş borçlarınızı yapılandırmak için resmi kurumları ziyaret edebilirsiniz.

27 Eylül Oğlak burcu yorumu

Aşk hayatınızda artık adım atan taraf siz olmak istemiyorsunuz.

27 Eylül Kova burcu yorumu

Ortaya çıkan gizli konularda arkadaşlarınızın desteğini alıyorsunuz.

27 Eylül Balık burcu yorumu

Çevrenizdeki anlaşmakta güçlük çektiğiniz kişilerden sizlere karşı ilk yumuşatıcı adım geliyor.

