Günlük Burç Yorumları: 26 Mart Cuma Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Güneş-Venüs Koç burcunda kavuşuyor. Değerleriniz değişiyor!

Bu hafta boyunca devam eden güneş ve Venüs arasındaki kavuşum açısı bugün itibariyle kesinleşiyor. Özellikle hem finansal hemde ilişkiler konusunda yeni bir değer sistemi oluşturuyor olabilirsiniz. Bugüne kadar yaşadıklarınızın sizi inciten taraflarını değiştirmek isteyebilirsiniz. Finansal olarak parasal kayıplar yaşamamaya ve banka şifrelerinizi yenilemeye özen gösterin. Birden ne olduğunu anlamadığınız harcamalar ya da saçma sapan ödemeler yapmak durumunda kalabilirsiniz. Pazar günü gerçekleşecek olan Terazi dolunayına doğru ilerliyor.Bazı gerçekler konuşulmak istenecek ve sizler bu noktada ilişkilerinizi bozmadan bunu nasıl yapacağınızı düşünebilirsiniz. Elinizden geldikçe uzlaşmacı yönünüz devrede kalsın ve bu hislerin geçici olduğunu kendinize fısıldayın.

26 Mart Koç burcu yorumu

Uzun süreli devam eden ilişkinizi bir üst seviyeye çıkararak daha yakın temas içine girebilirsiniz. Belki hiç olmadığı kadar partneriniz kendini size yakın hissedebilir ya da siz bir bağ kurabilirsiniz.

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26 Mart Boğa burcu yorumu

Problemli durumlara karşı sizlerde krizleri büyütmek yerine aksine daha uzlaşmacı olmayı seçebilirsiniz. Şu an yaşadığınız geçici bir durum.

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26 Mart İkizler burcu yorumu

Enerjinizi atmak için özgür davranışlarda bulunabilirsiniz. Bazı durumlara isyankar yaklaşabilirsiniz. Ailenizin sorumlulukları ya da eşinizin size yeterli desteği olmaması gibi durumlar sizi meşgul edebilir.

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26 Mart Yengeç burcu yorumu

Yakın çevreniz ile iletişimsel sorunlar yaşayabilirsiniz. Hassas ve alıngan olmak sizleri yıpratırken toplum önünde de zayıf gösterecektir.

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26 Mart Aslan burcu yorumu

Yeni bir karşılaşma yeni bir tanışma hayatınızı değiştirecektir. Bir durumun içinden nasıl çıkacağınızı düşünürken kendinizi daha iyi hissedeceğiniz farklı konular gelişebilir.

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26 Mart Başak burcu yorumu

Başarılarınız konuşurken kendinden emin yapınız takdir toplayacaktır. Parasal harcamalara ve yanlış ödemelere karşı temkinli olun. Dikkatiniz çok dağınık olabilir.

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26 Mart Terazi burcu yorumu

Yeni bir ortaklık yapı ile farklı bir sektöre adım atıyor olabilirsiniz. Enerjinizi tamamlayarak başlangıçlara imza atıyorsunuz. Dolunay fazına doğru ilerlediğiniz için yaşadığınız durumlara karşı daha hassas ve sonlandırıcı olabilirsiniz.

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26 Mart Akrep burcu yorumu

Gayretiniz neticesinde hedeflerinize ulaşıyorsunuz. İş ortaklığınızda yeni bir başarıya imza atmanız sizleri daha büyük bir alana sevk edecektir.

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26 Mart Yay burcu yorumu

Sevginizi açık açık dile getirmeniz göz doldurucu olacaktır. Güvensizliğiniz ve geçmişle yaptığınız benzetmeler sizleri aşağıya çeken bir unsur olacak.

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26 Mart Oğlak burcu yorumu

Bazı konularda haklıyken haksız duruma düşmemeye özen gösterin. Sağlıklı yaşam ve doğru beslenme adına atacağınız adımlar sizleri mental yorgunluktan çıkartacak.

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26 Mart Kova burcu yorumu

Özgürlük alanınızı kısıtlamak isteyenlere sert tepkilerde bulunabilirsiniz. Sizin de bazı konuları abartma ihtimaliniz söz konusu olabilir.

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26 Mart Balık burcu yorumu

Ruhsal olarak etkilendiğiniz kişi tarafından yanlış anlaşılabilirsiniz. Kendinizi ifade ederken hislerinizi açıkça ortaya dökmelisiniz.

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