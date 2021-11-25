Günlük Burç Yorumları: 25 Kasım Perşembe Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 25 Kasım'da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 25 Kasım günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 25 Kasım Perşembe günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte 25 Kasım Perşembe günlük burç yorumlarınız..."
Cesur olun.
Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Bugün bazı aksilikler üst üste geliyormuş gibi hissedebilirsiniz. Zor olduğu için cesaret edemediğimiz şeyler, biz cesaret edemediğimiz için zordur. Cesur olun… Bu sadece mücadelelerle dolu bir serüven. Savaşmak istiyorsanız çok fazla mücadele etmelisiniz. Hayatta ne isterseniz onu yaşarsınız. Ne istediğinizin farkında olun.
25 Kasım Koç burcu yorumu
Sosyal çevrenize istekleriniz konusunda baskı uygulayabilirsiniz.
KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!
25 Kasım Boğa burcu yorumu
Ailenize istekleriniz doğrultusunda duygusal mobing uygulayabilirsiniz.
BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!
25 Kasım İkizler burcu yorumu
Çevrenizdekilerle kurduğunuz iletişimlerde konuşmalarınızın alt metninde yer alan gurur duygusu karşı tarafa kibir olarak yansıyabilir.
İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!
25 Kasım Yengeç burcu yorumu
İlişkide karşı taraftan güven duygusunu hissetmek istiyor olabilirsiniz.
YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!
25 Kasım Aslan burcu yorumu
Duygusallığınız fiziki enerjinize yansıyabilir.
ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!
25 Kasım Başak burcu yorumu
Konuşmak ve konuşmamak arasında ikilemde kalıyorsunuz.
BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!
25 Kasım Terazi burcu yorumu
Sosyal faaliyetlere ara verme kararı alıyorsunuz.
TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!
25 Kasım Akrep burcu yorumu
Duygu ve düşünceleriniz sizi yönetiyor olabilir.
AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!
25 Kasım Yay burcu yorumu
Kararsızlığınızın faturasını çevrenizden çıkarıyorsunuz.
YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!
25 Kasım Oğlak burcu yorumu
İlişkilerinizde her zaman baskın karakter olmayı seviyorsunuz.
OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!
25 Kasım Kova burcu yorumu
Partnerinizin sizinle ilgilenmesini isteyebilirsiniz.
KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!
25 Kasım Balık burcu yorumu
Bugün bütün sorumluluklarınızdan kaçarak o sorumlulukları başkalarının üzerine atmak istiyor olabilirsiniz.