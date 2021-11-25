Günlük Burç Yorumları: 25 Kasım Perşembe Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Cesur olun.

Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Bugün bazı aksilikler üst üste geliyormuş gibi hissedebilirsiniz. Zor olduğu için cesaret edemediğimiz şeyler, biz cesaret edemediğimiz için zordur. Cesur olun… Bu sadece mücadelelerle dolu bir serüven. Savaşmak istiyorsanız çok fazla mücadele etmelisiniz. Hayatta ne isterseniz onu yaşarsınız. Ne istediğinizin farkında olun.

25 Kasım Koç burcu yorumu

Sosyal çevrenize istekleriniz konusunda baskı uygulayabilirsiniz.

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25 Kasım Boğa burcu yorumu

Ailenize istekleriniz doğrultusunda duygusal mobing uygulayabilirsiniz.

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25 Kasım İkizler burcu yorumu

Çevrenizdekilerle kurduğunuz iletişimlerde konuşmalarınızın alt metninde yer alan gurur duygusu karşı tarafa kibir olarak yansıyabilir.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

25 Kasım Yengeç burcu yorumu

İlişkide karşı taraftan güven duygusunu hissetmek istiyor olabilirsiniz.

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25 Kasım Aslan burcu yorumu

Duygusallığınız fiziki enerjinize yansıyabilir.

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25 Kasım Başak burcu yorumu

Konuşmak ve konuşmamak arasında ikilemde kalıyorsunuz.

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25 Kasım Terazi burcu yorumu

Sosyal faaliyetlere ara verme kararı alıyorsunuz.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

25 Kasım Akrep burcu yorumu

Duygu ve düşünceleriniz sizi yönetiyor olabilir.

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25 Kasım Yay burcu yorumu

Kararsızlığınızın faturasını çevrenizden çıkarıyorsunuz.

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25 Kasım Oğlak burcu yorumu

İlişkilerinizde her zaman baskın karakter olmayı seviyorsunuz.

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25 Kasım Kova burcu yorumu

Partnerinizin sizinle ilgilenmesini isteyebilirsiniz.

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25 Kasım Balık burcu yorumu

Bugün bütün sorumluluklarınızdan kaçarak o sorumlulukları başkalarının üzerine atmak istiyor olabilirsiniz.

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