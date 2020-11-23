Günlük Burç Yorumları: 23 Kasım Pazartesi Günlük Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Duygular yeniden hesaplanıyor.

Ay, Balık burcunda ilerliyor. Değişen şartlara uyum sağlamalı ve kendinizi yenilemelisiniz. Hayatınızı hiç olmayan bir adanın altınlarını ararken geçirmemelisiniz. Hedefinizi bulun ve duygusal yönünüzü törpülemeyi seçin.

23 Kasım Koç burcu yorumu

Gerçekleri öğrendiğinizdeki tepkinizden çekindikleri için saklama kararı alabilirler. Her yalan bir gün açığa çıkacağı günü beklermiş sizler de yalanların yerini gerçeklerin aldığı günü beklemelisiniz.

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23 Kasım Boğa burcu yorumu

Kendinizi bir çaba içerisine sokmadan önce böyle bir davranışa gerek olup olmadığına karar vermelisiniz. Sevilen birisiniz ve bu sevgiyi kaybetmek istemezsiniz. Uzlaşmacı olun ve ilişkilerde hızlı yargılarda bulunmayın.

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23 Kasım İkizler burcu yorumu

Özgür çalışma şekliniz herkese uygun olmayabilir. Biraz daha bu konuda karşınızdaki insanlara uyum sağlamayı seçmelisiniz. Ekip arkadaşlarınızın uzun zamanda yaptığı bir işi sizin daha kısa sürede yapmanız gözleri üzerinizde topluyor olacaktır.

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23 Kasım Yengeç burcu yorumu

Kendinizi anlamsız sorunlar içinde bir de suçlayarak iyice çıkmaza çekmemelisiniz. Öğleden sonra işler daha fazla yoluna giriyor olacaktır.

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23 Kasım Aslan burcu yorumu

Sevginizin ifade şekli olduğunuzu söyleseniz de kırıcı konuşmaların bir ilişkide yeri olmadığını biliyorsunuz. Bitmesini istiyorsanız açık olmalısınız. İçinizdeki yalnızlıkla savaşmalısınız.

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23 Kasım Başak burcu yorumu

Titiz çalışmalarınız ve samimiyetiniz yeteneklerinizi daha fazla bugün ortaya koymanıza yardımcı olacaktır. Disiplini hayatınızdan eksik etmedikçe başarı merdivenlerini birer birer çıkacaksınızdır.

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23 Kasım Terazi burcu yorumu

Korkularınızı yenerek sanatsal kimliğinizle bütün işlerde başarılı olacağınızı düşünmelisiniz. Sizler kendinize güvenirseniz üstesinden gelemeyeceğiniz iş yoktur.

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23 Kasım Akrep burcu yorumu

Sezgilerinizi ilham ile bütünleştirdiğinizde başarıya ulaşacaksınızdır. Hayatın sizlerden beklediği gerçekleri kenara iterek sadece kendinize zarar veriyor olabilirsiniz.

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23 Kasım Yay burcu yorumu

Sizlere yansıtılmaya çalışına olaylar hakkında düşünceleriniz ifade etmeden önce gözlem yaparak doğruları keşfetmelisiniz. Bugün öfkeli davranışlardan uzak durun. Haklılığınızın ortaya çıkacağı zaman gelecektir.

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23 Kasım Oğlak burcu yorumu

Arkanızdan çevriline işlerin gün yüzüne çıkmasına şaşırmıyor olsanız da sizleri kullanan kişilerin tavırlarını kabul edemiyorsunuz. Siz siz olun dostla düşmanı aynı masaya davet etmeyin. Bazen susmak en iyi cevap olabilir.

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23 Kasım Kova burcu yorumu

Bazı kaynaklarınızı yönetirken duygusal bağ kurmanız kopmanızın zor olmasına yol açabilir. Ekonomik gelir olarak bakış açınızı değiştirdiğinizde daha kolay seçimler yapabilirsiniz.

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23 Kasım Balık burcu yorumu

Geçmişi ve geleceği aynı anda yaşamak istemeniz köprünün ortasında hareketsiz kalmanıza yol açabilir. Geriye dönüp bakmak yerine ileriye doğru adım atmalısınız.

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