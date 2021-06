Günlük Burç Yorumları: 22 Haziran Salı Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Herkesin ve her şeyin bir zamanı var!



Ay, Akrep burcunda ilerliyor ve saat 15:55’te Ay, Yay burcuna geçiyor. Ne olursa olsun çizginizi bozmadan hareket edip sakin kalmayı başardığınızda Allah sizin yapmak istediğiniz şeyi öyle güzel önünüze seriyor ki, siz her şeyin sonunda kılınızı bile kıpırdatmadan tüm taşların yerine oturuşuna şaşırıyorsunuz. Anlıyorsunuz ki her şeyin bir zamanı var. Kısacası, kalbinizde çözülmeden kalan her şey için sabırlı olun. Zaman en güzel öğretmendir.

22 Haziran Koç burcu yorumu

Uzun zamandır aradığınız soruların cevaplarını bulabilir ve kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Haziran Boğa burcu yorumu

Sosyal çevreniz ile geçmişte yaşadığınız sorunları yeniden ele almak isteyebilirsiniz.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Haziran İkizler burcu yorumu

Samimiyet sınırlarınızı aşan kişilere karşı mücadelenizde haklı çıkan taraf siz olacaksınız. Asla pes etmeyin.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Haziran Yengeç burcu yorumu

Çevrenizdekiler sizi istemediğiniz diyalogların içine çekebilir ve ilginiz olmayan konularda yorum yapmanızı isteyebilirler.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Haziran Aslan burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde eleştirinin dozunu artırabileceğiniz bir gün. Ses tonunuza ve söylediklerinize dikkat edin, öfkenizin kurbanı olmayın.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Haziran Başak burcu yorumu

Gruplar içerisinde enerjiniz yükseldiği ve insanlar tarafından takdir edildiğiniz bir gün olabilir.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Haziran Terazi burcu yorumu

Çalışma hayatınızda arkanızdan dönen konuşmalar gün yüzüne çıkabilir. Haksız yere sizin üzerinize gelinebilir ve sizi üzmek için her yola başvurabilirler.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Haziran Akrep burcu yorumu

Duygularınızın yoğunluğu sizleri yanlış kararlar almaya yönlendirebilir. Olayları mantığınızla tartmadan harekete geçmemelisiniz.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Haziran Yay burcu yorumu

Olan biteni objektif değerlendirmeye özen göstermeli, gereksiz tavırlardan uzak durmalısınız.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Haziran Oğlak burcu yorumu

Mantığınız ve duygularınız ile ortak bir karara varabilir ve bu karardan oldukça tatmin olabilirsiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Haziran Kova burcu yorumu

Kendinizi üzmek yerine akışta kalmanız sizi bir nebzede olsa rahatlatabilir.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

22 Haziran Balık burcu yorumu

Kendinizi ifade etmek zorunda kalmadığınız bir süreçtesiniz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!