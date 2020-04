Günlük Burç Yorumları: 20 Nisan Pazartesi Günlük Burç Yorumları

Kendinize doğru soru sorun!

Ay, Balık burcunda ilerliyor, saat 10:30’da Koç burcuna geçiyor. Seçim yapmanız gereken bir şey var: Sizin için en iyi olan mı, yoksa gerekli olan mı? Bu soruları bugün kendinize sormanız çok önemli olacaktır. Doğru soru sormanız ya da doğru zamanlama yapmanız sizi içsel anlamda huzurlu kılar.

20 Nisan Koç burcu yorumu

Aşk hayatınızda ya da ilişkilerinizde bir düzen yakalamak isterken sağlığınıza da yeteri kadar dikkat ediyor olmalısınız.

20 Nisan Boğa burcu yorumu

İlişkilerinizde gelişen bazı güven sorunları bugün sizi daha farklı kararlar almaya itebilir.

20 Nisan İkizler burcu yorumu

Finansal sorunlarınızla ilgili ummadığınız kişilerden destekler alabilirsiniz. Finansal kaynaklı hukuki sorunlarınıza karşı bazı önlemler almanız gerekebilir.

20 Nisan Yengeç burcu yorumu

Bugün çevrenizden bazı tepkiler ya da eleştiriler görebilirsiniz. Bu tarz durumlara hemen karşılık vermemelisiniz.

20 Nisan Aslan burcu yorumu

Bugün ihtiyacınız olan şey bugün ilişkiniz de gerekli değeri görüyor olmanızdır. Sosyal çevre içinde olmak şu an için iyi bir fikir olmayabilir.

20 Nisan Başak burcu yorumu

Partnerinizle yaşadığınız finansal konular sizleri farklı kararlar vermeye yöneltebilir. Hayatınızda ne yönde ilerlemek istediğinize karar vermelisiniz.

20 Nisan Terazi burcu yorumu

Olaylara tepki vermeden önce atacağınız adımların doğruluğunu gözlemlemelisiniz. Önyargılı davranmamalı ve sakinliği elden bırakmamalısınız.

20 Nisan Akrep burcu yorumu

Ortaklı gelirleriniz ve finansal beklentilerinizde yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. İlişkilerde korku ve endişe durumlarına karşı hata yapmadan kararlar vermelisiniz.

20 Nisan Yay burcu yorumu

Maddi konuların ön planda olacağı ve bazı bütçe dengeleri sağlamanız gereken bir günde olabilirsiniz.Ekonomik koşullarınızı dengede tutmak için bugün bazı görüşmelerinizi yapmayı tercih edin.

20 Nisan Oğlak burcu yorumu

Duygusal olarak içinizde hissettiğiniz her durum için tepki göstermemeli ve söylenen her kelime veya yapılan her davranışı yanlış anlamamalısınız.

20 Nisan Kova burcu yorumu

Bugün sosyal aktiviteler içinde olmak sizlere iyi gelirken bir yandan baskılandığınızı düşünebilirsiniz. Sadece ufak dedikodulara karşı biraz daha dikkatli olmalısınız.

20 Nisan Balık burcu yorumu

Bugün her zamankinden daha hoşgörülü olmalısınız. Hayatınızla ilgili belirli bazı yol ayrımları içinde kendinizi hissedebilirsiniz.