Günlük Burç Yorumları: 20 Eylül Pazartesi Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Kendinizi kandırmaktan vazgeçin.

Ay balık burcunda hareket ediyor ve dolunay fazına doğru ilerliyor. Duygularınız fazlasıyla köşeye sıkışmış olabilir. İçinizde artık bazı şeylerin kabullenişi var. Uzun süredir bitiremediğiniz şeyleri artık sonlandırıyorsunuz. Ay/Neptün kavuşumu sezgilerinizin kuvvetli çalışacağını gösteriyor. Yaratıcılığınız artıyor. Bugün kendinizi anlatmak ya da agresif konuşmalar içine girmek yerine meditasyon, iç gözlem yoluyla zihninizi özgürleştirip duygularınızı çözümleyin.

20 Eylül Koç burcu yorumu

Birikmiş hayallerinizi gerçekleştirecek gücü derinden hissetmeye başlıyorsunuz.

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20 Eylül Boğa burcu yorumu

Sosyal çevreniz ve partneriniz arasında kalabilirsiniz.

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20 Eylül İkizler burcu yorumu

Yaşam standardınızı değiştirmek isteyeceksiniz.

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20 Eylül Yengeç burcu yorumu

Üçüncü kişilerin sizlere davranışlarından rahatsız olabilirsiniz.

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20 Eylül Aslan burcu yorumu

Maddi gelirlerinizi değerlendirirken yanlış adımlar attığınızın farkına varıyorsunuz.

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20 Eylül Başak burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde duygusal karışıklık yaşayabilirsiniz.

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20 Eylül Terazi burcu yorumu

Düzen konusunda kendinizi eleştiri yağmuruna tutuyorsunuz.

20 Eylül Akrep burcu yorumu

Çocuklarınıza karşı oldukça hassas davranışlarınız olabilir.

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20 Eylül Yay burcu yorumu

Ailenize karşı bağımsızlığınızı ilan etmek istiyorsunuz.

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20 Eylül Oğlak burcu yorumu

Yakın ilişkilerinizde görev üstlenmeniz gerekebilir.

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20 Eylül Kova burcu yorumu

Yeni iş sözleşmesine imza atıyorsunuz.

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20 Eylül Balık burcu yorumu

Duygusal ve hassas bir gününüzdesiniz.

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