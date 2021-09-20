Günlük Burç Yorumları: 20 Eylül Pazartesi Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 20 Eylül'de aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 20 Eylül'de günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 20 Eylül Pazartesi günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 20 Eylül Pazartesi 2021 günlük burç yorumlarınız..."
Kendinizi kandırmaktan vazgeçin.
Ay balık burcunda hareket ediyor ve dolunay fazına doğru ilerliyor. Duygularınız fazlasıyla köşeye sıkışmış olabilir. İçinizde artık bazı şeylerin kabullenişi var. Uzun süredir bitiremediğiniz şeyleri artık sonlandırıyorsunuz. Ay/Neptün kavuşumu sezgilerinizin kuvvetli çalışacağını gösteriyor. Yaratıcılığınız artıyor. Bugün kendinizi anlatmak ya da agresif konuşmalar içine girmek yerine meditasyon, iç gözlem yoluyla zihninizi özgürleştirip duygularınızı çözümleyin.
20 Eylül Koç burcu yorumu
Birikmiş hayallerinizi gerçekleştirecek gücü derinden hissetmeye başlıyorsunuz.
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20 Eylül Boğa burcu yorumu
Sosyal çevreniz ve partneriniz arasında kalabilirsiniz.
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20 Eylül İkizler burcu yorumu
Yaşam standardınızı değiştirmek isteyeceksiniz.
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20 Eylül Yengeç burcu yorumu
Üçüncü kişilerin sizlere davranışlarından rahatsız olabilirsiniz.
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20 Eylül Aslan burcu yorumu
Maddi gelirlerinizi değerlendirirken yanlış adımlar attığınızın farkına varıyorsunuz.
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20 Eylül Başak burcu yorumu
İkili ilişkilerinizde duygusal karışıklık yaşayabilirsiniz.
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20 Eylül Terazi burcu yorumu
Düzen konusunda kendinizi eleştiri yağmuruna tutuyorsunuz.
20 Eylül Akrep burcu yorumu
Çocuklarınıza karşı oldukça hassas davranışlarınız olabilir.
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20 Eylül Yay burcu yorumu
Ailenize karşı bağımsızlığınızı ilan etmek istiyorsunuz.
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20 Eylül Oğlak burcu yorumu
Yakın ilişkilerinizde görev üstlenmeniz gerekebilir.
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20 Eylül Kova burcu yorumu
Yeni iş sözleşmesine imza atıyorsunuz.
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20 Eylül Balık burcu yorumu
Duygusal ve hassas bir gününüzdesiniz.