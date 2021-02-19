Günlük Burç Yorumları: 19 Şubat Cuma Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

İlahi adalette zaman aşımı yoktur.

Ay Boğa burcunda ilerliyor ve saat 19.06’da İkizler burcuna geçiyor. Bir işi bitirmeden ötekine başlamayın! Mars ve Venüs arasındaki sert açı, ilişkilerde bir adalet arayışı getirebilir. Unutmayın, kimsenin yaptığı kimsenin yanına kalmıyor. Dolayısıyla fikrinizi ve zikrinizi iyi yönde çalıştırmalısınız. Bugüne kadar getirmiş olduğunuz süreçte nasıl davrandığınızın sonuçları artık gözle görünür hale gelebilir. Terazide ağır gelen her ne ise ona göre muamele edileceği için biriktirdiğiniz duygunun ve düşüncenin ne olduğuna odaklanmalısınız.

19 Şubat Koç burcu yorumu

Sahip olduklarınızı yeterince değerlendiremediğinizi düşünebilirsiniz. Kendinize duyduğunuz öfkeniz düşüncelerinizi hayata geçirmenize engel oluyor.

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19 Şubat Boğa burcu yorumu

Partnerinize karşı öfkeli olabilirsiniz. Beklediğiniz ilgiyi görmemeniz gerginliğinizi artırabilir. Biraz empati yapmalı, onun da nasıl bir ruh hali içinde olduğunu anlamalısınız.

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19 Şubat İkizler burcu yorumu

Birikmiş öfkenizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Çevrenize veya ailenize bunun faturasını kesmek yerine bu öfkenin asıl kaynağına inerek çözüm bulmalısınız.

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19 Şubat Yengeç burcu yorumu

Sizin için gergin bir gün olabilir. Arkadaşlarınız, yansıttığınız ruh haliniz nedeniyle sizden uzaklaşmak isteyebilirler. İnsanları kırmak şu günlerde yapacağınız en son şey dahi olmamalıdır.

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19 Şubat Aslan burcu yorumu

Çalışma alanınızda zorlayıcı anlar yaşayabilirsiniz. Farkında olmadan yaptığınız ya da yapmadığınız her şey eleştiri odağı olmanıza neden olabilir.

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19 Şubat Başak burcu yorumu

Davranışlarınıza yansıyan öfkeniz yakın çevrenizle aranızda bazı sorunlara yol açabilir. Yanlış anlaşılmalara mahal vermemek adına işinizi ve duygularınızı birbirine karıştırmadan hareket etmelisiniz.

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19 Şubat Terazi burcu yorumu

Akrabalarınız ile aranıza mesafe koymanız bazı sorunların ortaya çıkmasına mani olsa da yeterli gelmemiş olabilir.

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19 Şubat Akrep burcu yorumu

Hem ilişkilere zarar vermemek hem de onaylanmayan konuların yeniden ve daha sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için olaya profesyonel bir şekilde yaklaşmalı, dürtülerinizle hareket etmemelisiniz.

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19 Şubat Yay burcu yorumu

Yarım kalan ya da istediğiniz şekilde tamamlanmayan konulara canınızı sıkmak yerine bir b planı oluşturarak hasarı en aza indirebilirsiniz.

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19 Şubat Oğlak burcu yorumu

Partnerinize soğuk ve mesafeli davranabilirsiniz. Nedenlerinizi açıklamayı tercih ederseniz sorunları daha kolay çözebileceksiniz.

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19 Şubat Kova burcu yorumu

İçsel sıkıntılarınızı, gerginliğinizi atamadığınızda sinirli bir ruh haliyle çevrenizdeki kişilere zor anlar yaşatabilirsiniz. Artık bazı meseleleri kabul etmenizin ve çözdükten sonra da rafa kaldırmanızın zaman geldi.

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19 Şubat Balık burcu yorumu

Kardeşlerinizin bazı davranışları sebebiyle alıngan bir tavır sergileyebilirsiniz. Gerçekler sizin düşündüğü gibi olmayabilir, dolayısıyla bu önyargı bütün dengeleri olumsuz anlamda değiştirebilir.

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