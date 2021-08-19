Günlük Burç Yorumları: 19 Ağustos Perşembe Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Hayat yolculuğunuzu sevin!

Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Hayatta her hatadan geri dönebilirsiniz. Yanlış eğitim, yanlış evlilik, yanlış meslek nedeniyle kendinizi suçlamaktan vazgeçip, bundan sonra yapabileceğinizin en iyisini yapabilirsiniz. Belki ilk ana geri döndüğünüzü düşünürsünüz ama unutmayın ki siz artık ilk başladığınız andaki siz değilsinizdir. Sürekli bir değişimin içinde başkalaşarak dönüşürsünüz. Burada önemli olan hedef değil, yolculuğun kendisidir. Yolculuğunuzu sevin!

19 Ağustos Koç burcu yorumu

Günlük düzenlemeniz gereken alanlarda hızlı hareket etmemeye çalışın. Farkında olmadığınız iş kazaları yaşanabilir.

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19 Ağustos Boğa burcu yorumu

Yalnızlık hissi sizleri köşeye sıkıştırıyor olabilir. Adım atmanız için manevi desteğe ihtiyaç duyuyorsunuz.

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19 Ağustos İkizler burcu yorumu

Ruhsal gerginliğinizi atmak için kendinizi alışverişe yönlendirebilirsiniz. Duygularınızla hareket edeceksiniz.

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19 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Partnerinizle duygusal konuşmalar yapacaksınız. İkili ilişkilerinizde geleceğinizi değerlendiriyorsunuz.

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19 Ağustos Aslan burcu yorumu

Aşk hayatınız renkleniyor. Size karşı duygularını ifade etmek isteyenler olabilir.

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19 Ağustos Başak burcu yorumu

Öfkenizi kontrol etmekte zorlanacaksınız. İletişiminizde sivri bir dil takınarak yaralayıcı konuşmalar da bulunabilirsiniz.

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19 Ağustos Terazi burcu yorumu

Partnerinizle kavga ediyorsunuz. Ayrılma noktasına gelen konuları büyütmemelisiniz.

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19 Ağustos Akrep burcu yorumu

Harekete geçmenizi gerektirecek beklenmedik konu planlarınızda değişikliğe gitmenize yol açabilir.

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19 Ağustos Yay burcu yorumu

Çalışma ortamınızda ekip arkadaşlarınıza karşı öfkeli bir iletişim dili kullanabilirsiniz.

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19 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Yeni tanıştığınız kişilerin referansı ile yeni iş girişimlerinde bulunabilirsiniz.

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19 Ağustos Kova burcu yorumu

Miras konularınızla ilgileniyorsunuz. Almak istediğiniz gayrimenkul için yüksek fiyat istenebilir.

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19 Ağustos Balık burcu yorumu

Çevrenize karşı tahammül seviyeniz oldukça düşecektir. Sabrınızın son noktasında öfke patlaması yaşayabilirsiniz.

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