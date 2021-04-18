Günlük Burç Yorumları: 18 Nisan Pazar Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Pişmanlıklar yol gösterir.

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Geçmişte aldığınız kararları gözden geçirin. Şimdi olsa yine aynı kararları alır mıydınız, yoksa farklı mı düşünürdünüz? Daha mı duygusal yoksa daha mı mantıklı davranırdınız? Kendinize bu soruyu sorun ve sebeplerini bulun. Şimdiki aklınız ve geçmiş günler bir arada olamayacak bir ikilidir. Artık bunu düşünmekten vazgeçmeli ve hayatınızın devamını buna göre kurmalısınız.

İleride “Şimdiki aklım olsa…” dememek için, ilk başta soru cümlelerini cevaplarken kendinize karşı objektif ve dürüst olmanız gerekiyor. Pişmanlıklarınız bir daha aynı hataya düşmemeniz için size yol gösterecektir. Gözünüzü yoldan ayırmak kazaya sebebiyet verebilir.

18 Nisan Koç burcu yorumu

Duygusal beklentileriniz günü hassas tamamlamanıza yol açabilir. Aradığınız ilgi ve özen gelmedikçe yalnızlık duygunuzu tetikliyor olabilir.

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18 Nisan Boğa burcu yorumu

Yeni bilgiler ışığında yeni serüvenlere çıkmak size dinlendirici etki sunacaktır.

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18 Nisan İkizler burcu yorumu

Maddi konularınızı değerlendirmek isteyebilirsiniz. Bu ay fazla alışveriş yapmanız ve gereksiz para harcamanız ilerde daha dikkatli olmanızı gerektirebilir.

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18 Nisan Yengeç burcu yorumu

Ailenize gelecek planlarınızdan bahsetmenin zamanının geldiğini düşünüyorsunuz.

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18 Nisan Aslan burcu yorumu

Kendi halinizde bir gün geçirirken geçmişte yaşanan bazı olaylar ve kişileri hatırlayabilirsiniz.

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18 Nisan Başak burcu yorumu

Aileniz, çevreniz, sosyal arkadaşlarınız size kendi fikirlerini empoze etmeye çalışırken kişisel isteklerinizi geri plana atmaları aranıza mesafe koymanıza yol açıyor.

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18 Nisan Terazi burcu yorumu

Ailenize duygularınızı açabilirsiniz. Planlarınızdan bahsederek desteklerini almak ve sizi doğru yönlendirmelerini isteyeceksiniz.

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18 Nisan Akrep burcu yorumu

Kendinize zaman ayırmalı, hem fiziksel hem ruhsal sağlığınız için gerekli önlemleri almalısınız.

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18 Nisan Yay burcu yorumu

Geçmiş korkularınız yaptığınız hatalarla yeniden tetiklenirken kendinize olan güveninizde düşüklük yaşıyorsunuz.

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18 Nisan Oğlak burcu yorumu

Günü ev işlerine ve ailenize ayırıyorsunuz.

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18 Nisan Kova burcu yorumu

Fikirleriniz ve becerileriniz size yeni bir ilham kaynağı oluşturabilir.

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18 Nisan Balık burcu yorumu

Çocuklarınızla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Çevresel şartlardan etkilenen çocuklarınıza gereken psikolojik desteği sunuyorsunuz.

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