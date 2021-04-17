Günlük Burç Yorumları: 17 Nisan Cumartesi Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Anlık ve yüzeysel düşünmekten uzak durun.

Ay, ikizler burcunda ilerliyor ve saat 16.20’de Mars gezegeniyle kavuşuyor. Duygusal anlamda sert ve sinirli olabilirsiniz. Duygularınızı ve isteklerinizi bir kenara yazın ve bunların zaman içinde nasıl değiştiklerini gözlemleyin. Böylece hangi dönmelerde kalbinin, hangi dönemlerde aklının daha ağır bastığını anlayabilirsiniz. Hayatta her zaman iyinin de kötünün de daha fazlası vardır. Siz bu fazlalıkların size kattıklarını ve sizden götürdüklerini düşünmelisiniz. Sadece ana ve o olaya odaklanmak bazen kaybettirebilir. Değişen duyguları keşfettikçe bunun sizin için önemini daha iyi anlayacaksınız.

17 Nisan Koç burcu yorumu

Yapılan haksızlıkların nedenlerini ararken kendinize de haksızlık yapmamaya çalışın.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Nisan Boğa burcu yorumu

Düşüncelerinizin aktif olacağı bir gündesiniz. Zihinsel yoğunluk yaşarken çabuk sıkılma ve karar değişikliği yaşamanız, sonuca ulaşmanıza engel olacaktır.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Nisan İkizler burcu yorumu

Ortaklarınız ile gerginlik yaşayabilirsiniz. Ani öfke patlamaları yaşanırken kendinize hakim olmaya çalışmalısınız.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Nisan Yengeç burcu yorumu

Ani değişime gidebilirsiniz. Sıkıldığınız her konuyu geçmişte bırakmak için harekete geçiyorsunuz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Nisan Aslan burcu yorumu

İstediklerini yerine getirirken beraber eğlenebileceğiniz alanlar ve etkinlikler oluşturabilirsiniz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Nisan Başak burcu yorumu

Ailenizin desteğini kaybetmiş gibi hissediyorsunuz. Yanınızda olmadıklarını düşünmeniz duygusal bir etki olabilir.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Nisan Terazi burcu yorumu

Üzerinizdeki baskı sinirlerinizi yıpratıyor. Çevrenizdeki kişilere karşı tahammülsüz davranışlardan kaçınmalısınız.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Nisan Akrep burcu yorumu

Duygularınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Tutkularınız mantığınızın önüne geçerek sağlıklı karar almanızı engelliyor.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Nisan Yay burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde öfkeli konuşmalar sergileyebilirsiniz. Gerginliğinizi başkasının üzerinden atmaya çalışmanız bağ kurduğunuz kişi ile sorun yaşamanıza yol açabilir.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Nisan Oğlak burcu yorumu

Hem beden hem ruh sağlığınız için evde sizi sakinleştirecek aktiviteler ya da dinlenme zamanları oluşturabilirsiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Nisan Kova burcu yorumu

Sosyal çevrenize öfkeli olabilirsiniz. Gereksiz gerginlikler içerisine girmektense tek başınıza kalmayı tercih ediyorsunuz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

17 Nisan Balık burcu yorumu

İçinizde bir sıkıntı ya da sıkışmışlık hissi olabilir. Kendinizi çevrenize karşı izole ederken yalnız kalarak sakinleşmeye çalışıyorsunuz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!