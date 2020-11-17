Günlük Burç Yorumları: 17 Kasım Salı Günlük Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Yeni bir düzen içine giriyorsunuz.

Ay, Yay burcunda ilerliyor. Bugün güzel şeylere odaklan. Unutmayın ki geçmiş değişmez ama odak noktanızı değiştirebilirsiniz. İlişkilerde kendinizi bazı çıkmazlarda hissediyor olabilirsiniz. Bazı kararları alabilirsiniz ama uygulama noktasında acele etmemenizde fayda olacaktır.

17 Kasım Koç burcu yorumu

Geçmişte yarım kalan planlarınız var ise yeniden hayata geçirmek için harika bir gün olabilir.

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17 Kasım Boğa burcu yorumu

Bazı konuları telafi ederken yeniden yapılanmada en modern halinizle ilerlemeyi seçin. Demode olan şeylerden uzaklaşın. Siz dönüşüme karşı olmayın.

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17 Kasım İkizler burcu yorumu

Doyasıya yaşadığınız tutkularınız bugün oldukça artıyor olabilir. Ekonomik anlamda partnerinizle bazı konularda anlaşmazlığa düşebilirsiniz.

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17 Kasım Yengeç burcu yorumu

Kendinize korkularınızla baş etmenin yollarını öğretecek bir uzman aramalısınız. Sağlığınız daha iyi bakmalı ve sizi yozlaştıran insanları hayatınızdan çıkartmalısınız.

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17 Kasım Aslan burcu yorumu

Her şeyi partnerinizden beklemeniz ve sizlerin karşılık göstermemesi ilişkinizi yıpratabilir. Sevgi anlayışınız tek taraflı olduğu müddetçe mutluluk sizlerden kaçmaya devam edecektir.

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17 Kasım Başak burcu yorumu

Hayatınızda yeni bir karar almak istiyorsanız bugün şanslı gününüzde olabilirsiniz. Geleceği planlarken seçimlerinizi netleştirmeniz emin adımlarla ilerlemenizi sağlayacaktır.

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17 Kasım Terazi burcu yorumu

Doyasıya yaşamak sizlerin elinde olsa da dengede kalmaya özen göstermelisiniz. İş hayatınızda beklenilmedik gelişmeler sizi umutlandıracaktır.

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17 Kasım Akrep burcu yorumu

Eğer sizlere yaklaşmak isteyen yakınlarınız var ise bir şans verebilirsiniz. Biraz daha duygularınızı dışa vurmaktan korkmayın.

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17 Kasım Yay burcu yorumu

Şanslı bir gününüzde olabilirsiniz. Partneriniz artık geleceğiniz birlikte plan yapmanızı isteyebilir. Atılacak her adım sizleri birbirinize daha fazla bağlayacaktır.

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17 Kasım Oğlak burcu yorumu

Kimsenin mükemmel olmadığı gibi sizler de mükemmel değilsiniz. Kabullenmeniz en azından kolay iletişim kurmanıza yardımcı olacaktır.

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17 Kasım Kova burcu yorumu

Bilmediğiniz ve sonucuna katlanmak zorunda olduğunuz konuda haksızlığa uğramış olduğunuzu öğrenmeniz gerçeklerin ne kadar da acı olduğunu sizlere hatırlatıyor olabilir.

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17 Kasım Balık burcu yorumu

Eski iş yerinizden geri dönüş alabileceğiniz bir gün olabilir. Sizlerin boşluğu doldurulmuyor olsa da teklifi geri çevirebilirsiniz.

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