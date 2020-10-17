Günlük Burç Yorumları: 17 Ekim Cumartesi Günlük Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 17 Ekim’de aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın 17 Ekim günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 17 Ekim Cumartesi günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte 17 Ekim Cumartesi günü burç yorumlarınız..."
Hayal kırıklığından korkmayın.
Ay, Akrep burcunda ilerliyor. İlişkilerinde düş kırıklığına uğramaktan korktuğun için kendi gereksinimlerini, tercihlerini belki de fikirlerini geri plana atıyor olabilirsin. Kendine karşı anlayışlı ol. Hayal kırıklıkları sizin hayatınızda sizleri güçlendiren bir unsurdur.
17 Ekim Koç burcu yorumu
Yaşam geçmişteki düşünceleri geleceğe taşımak için çok kısadır. Sevginizi yarınla umutla taşıdıkça hayat sizlere her zaman gülümseyecektir.
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17 Ekim Boğa burcu yorumu
Uzunca zamandır emek verdiğiniz şeyler üzerine gitmek mi iyi kalmak mı bunun kararını vereceksiniz.
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17 Ekim İkizler burcu yorumu
Zamana bırakarak sizleri tanımalarına izin vermelisiniz. Bazen gizemli bazen neşeli haliniz zihinleri karıştırıyor olabilir.
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17 Ekim Yengeç burcu yorumu
Aşk ilişkinizde bilmediğiniz gizli konuların dolaylı yoldan ortaya çıkabileceği bir gün olabilir.
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17 Ekim Aslan burcu yorumu
Başından beri savunduğunuz ideallerinizi sonuna kadar savunmaktan korkmayın. Sonuçtan memnun olacaksınız.
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17 Ekim Başak burcu yorumu
Sorun yaşamanız kendinize haksızlık yapmanıza neden olabilir. Kendinize güvenerek sorunların üzerine gitmelisiniz.
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17 Ekim Terazi burcu yorumu
Geçmiş hatalarınızdan korkmanızdan dolayı ilerleyemiyor olabilirsiniz. Destek almanız sizlere olumlu yansıyacaktır.
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17 Ekim Akrep burcu yorumu
Çevrenizdeki insanların görünüş olarak kararları sizleri yakinen tanıdıktan sonra değişecektir. Sert duruşunuzu değiştirmeyi denemelisiniz.
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17 Ekim Yay burcu yorumu
Umursamazlık yapsanız da yalan kelimeleri konuşan kişilere tepkinizi açıkça koymak isteyebilirsiniz. Sonradan pişman olacağınız bir davranışta bulunmamalısınız.
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17 Ekim Oğlak burcu yorumu
Bağımlı olduğunuz şeylerden uzaklaşmalısınız. Geleneklerinizi yıkın ve kendinize yeni bir düzen kurmak için bugünü değerlendirin.
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17 Ekim Kova burcu yorumu
Hasret giderirken gerçek niyeti sizlerden menfaati olduğunu kelimelerle ifade ediyor olabilir. Hümanist kimliğiniz saldırı altında gibi hissedebilirsiniz.
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17 Ekim Balık burcu yorumu
Partneriniz sizleri desteklemiyor olsa bile özgür iradenizle verdiğiniz kararı sorgulamasını istemeyebilirsiniz.
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