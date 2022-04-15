Günlük Burç Yorumları: 15 Nisan 2022 Cuma Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

İlişkilerde rekabet artıyor.

Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Lilith, Yengeç burcuna geçiyor. Mars, Balık burcuna geçiyor. Çağımızın en büyük sorunlarından biri ‘hayır’ diyememek.



'Hayır' demeyi öğren, yararını göreceksin. Varmak istediğiniz noktayı gözünüzde çok büyütüp, oraya giden yolda türlü sıkıntılar çekmek yerine, yolun keyfini çıkarmaya çalışın. Yoksa ömür geçmez.

Hayatta hiçbir yol tamamıyla çiçeklerle kaplı değildir ya da manzaralar hiçbir zaman iç açıcı olmayacaktır. Taşlar ve can sıkıcı görüntüler, bunları atlamamız halinde devamını rahat getireceğinizin mesajını verir. Burada mücadele ve rehavetin dozunu iyi ayarlamak sizi kazançlı çıkaracaktır.

Geç kalmışlık hissinden kurtulun. Anı yaşayın, çünkü içinde zorluk bile olsa bunu bir kere yaşayacaksınız; kalıcılığı yok. Almanız gerekenleri alın ve yolunuza devam edin. Merhamet ve sevgiyle ilerledeğiniz her yol size umut ve ışık getirecektir.

Motivasyon Sözü: Tutku istediğini elde etmek, mutluluksa elde ettiğini sevmektir. - Anonim

15 Nisan Koç burcu yorumu

Çevre baskısı ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Sizi kısıtlamak isteyenlere en büyük cevap elde edeceğiniz başarılarınız olacaktır.

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15 Nisan Boğa burcu yorumu

Tereddütleriniz sizi endişeye sevk ediyor olabilir.

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15 Nisan İkizler burcu yorumu

Duygularınızın sıkıştığını hissettikçe gerginleşiyorsunuz. Sizi anlamakta zorlanan kişiler tahammül seviyenizi zorlayacaktır.

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15 Nisan Yengeç burcu yorumu

Finansal konularda aklı selim hareket etmeye çalışıyorsunuz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

15 Nisan Aslan burcu yorumu

Sosyal çevrenize karşı yeni bir üslup ve sınır belirliyorsunuz. Bu değişiklik sizi yalnızlaştırabilir.

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15 Nisan Başak burcu yorumu

Kariyer alanınızda iletişiminizi değişken ve esnek bir hale getirmeye çalışıyorsunuz.

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15 Nisan Terazi burcu yorumu

Hatalarınızın farkına vararak sabit düşüncelerinizi geride bırakıyorsunuz.



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15 Nisan Akrep burcu yorumu

Tahammül seviyeniz azaldıkça sabrınız da sınanacaktır.

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15 Nisan Yay burcu yorumu

Doğru kelimeleri ve üslubu seçmekte zorlanabilirsiniz.

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15 Nisan Oğlak burcu yorumu

Çalışma ortamınızda farklı ve kalıcı çözümler, fikirlerle hareket etmek işlerinizi ve iletişimlerinizi iyileştirecektir.

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15 Nisan Kova burcu yorumu

Duygusal olarak kendinizi sıkışık hissediyorsunuz. Üzerinizdeki baskı sizi daha fazla yalnızlığa sürüklüyor olabilir.

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15 Nisan Balık burcu yorumu

Kendinden emin ve olgun davranışlar sergiliyorsunuz.

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