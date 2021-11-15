Günlük Burç Yorumları: 15 Kasım Pazartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

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Ay, Koç burcunda ilerliyor. Hedeflerinize ulaşmanızı engelleyip cesaretinizi kıranlardan uzaklaşın! İlgi duyduğunuz alanlara yönelin. Ay Tutulması haftasına giriş yaptık.Okuyun, değerlendirin, yeteneklerinize güvenin. Başarabilirsiniz. İnanmak başarmanın yarısıdır. Kendinize inandığınızda aşamayacağınız hiçbir engel çıkamayacağınız hiçbir yokuş yok. Yola çıkın. En güzel keşifleri ruhunuzun derinliklerinden gelen o duygularla yapın! Sonra bu hazzı hissedin ve onun keyfini yaşayın.

15 Kasım Koç burcu yorumu

Kariyer hayatınızda büyük değişimler olabilir, güzel iş teklifleri alabilir veya üst mertebelere yükseleceğiniz durumlarla karşı karşıya gelebilirsiniz.

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15 Kasım Boğa burcu yorumu

Aşk hayatınız, aileniz veya ebeveynlik konularında iletişiminizin hız kazandığı ve karşı tarafı daha iyi anladığınız bir dönemin i̇çine giriyorsunuz.

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15 Kasım İkizler burcu yorumu

Bugün çalışma hayatınızda hiç beklemediğiniz tekliflerle karşılaşabilirsiniz.

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15 Kasım Yengeç burcu yorumu

Ev ve aile konularınızla ilgili büyük bir değişim ve dönüşüm zamanı içine giriyorsunuz.

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15 Kasım Aslan burcu yorumu

Çok uzun zamandır çözülemeyen bazı konular yeniden ortaya çıkabilir.

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15 Kasım Başak burcu yorumu

Bugün gayrimenkul alım-satımı ile ilgili konularda bazı kararsızlıklar içinde kalabilirsiniz.

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15 Kasım Terazi burcu yorumu

Çalışma hayatında size verilen sorumlulukların ağırlığı ve bununla beraber gelen hiçbir şey yetişememe duygusu yüzünden sağlığınız tehlikeye girebilir.



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15 Kasım Akrep burcu yorumu

Hem özel hem de sosyal ilişkilere ait bazı sıkıntılarınızın sebebini bulmak için kendi içinize dönebilir ve bu sıkıntılarınıza cevap bulmak isteyebilirsiniz.

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15 Kasım Yay burcu yorumu

Bugün arkadaşınızla otururken onun yaşadığı konular üzerine yorum yapmanız karşı tarafın hoşuna gitmeyebilir ve bu konuda beklediğiniz tepkiyi alamayabilirsiniz.

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15 Kasım Oğlak burcu yorumu

Toplum önündeki duruşunuzu zedelemek istememenize rağmen özel hayatla ilgili bazı konularınızın ortaya çıkması sizi zor durumda bırakabilir.

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15 Kasım Kova burcu yorumu

Kariyer hayatı ve hedeflerinizle ilgili hayattan beklediğiniz olumlu gelişmeler yavaş yavaş gerçekleşiyor olabilir.

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15 Kasım Balık burcu yorumu

Aile üyeleriniz özel hayatınızla ilgili olumsuz söylemlerde bulunabilir ve bu duruma bir hayli içerleyebilirsiniz.

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