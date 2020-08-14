Günlük Burç Yorumları: 14 Ağustos Cuma Günlük Burç Yorumları

Kendini suçlamaktan vazgeç.

Ay İkizler burcunda ilerliyor. Sıradanlıktan sıkılıyorsunuz. Bugün ufak tefek değişimler yapın. Bulunduğunuz ortamda ya da iş ortamınızda bir şeyleri değiştirin. Hayatındaki özen ve öncelikleri seç. Yaşadığınız sıkıntıları kendinizi suçlayarak çözemezsiniz. Fikirlerine güvendiğiniz kişilerden destek alarak onların deneyimlerinden yararlanmalısınız.

14 Ağustos Koç burcu yorumu

Şefkati duymak veya bunu yaşamak isteği içinde olabilirsiniz. Duygusal beklentileriniz karşılanmıyor ise sakin kalmaya çalışmalısınız. İş ve ekonomik istikrarı sürdürmek istediğiniz bir gündesiniz. Ani kararlar vererek yatırım kararlarınızı değiştirmeyin.

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14 Ağustos Boğa burcu yorumu

Geçmişle bugün arasında elde ettiklerinizi sorguluyor olabilirsiniz. Duygusal bir karar aşamasında olduğunuz bir dönem. Geçmişle kıyaslama yapmadan ileriye odaklı düşünerek karar almaya çalışmalısınız.

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14 Ağustos İkizler burcu yorumu

Harika pozitif bir güne merhaba diyorsunuz. Eğlenceli planlarınızı uygulamaya koymaya başlayınca çok daha iyi hissedeceğiniz bir gün içerisindesiniz. İlişkinizde küçük tartışmaların tatlıya bağlandığı, kırgınlıkların geçtiği bir gün. Bazı sıkıntıları geride bırakmayı en iyi siz başarırsınız.

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14 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Sürekli geçmişi düşünerek bir yere varamazsınız. Siz de bunun farkına varıyorsunuz. Ruhunuzu baskılamayı bıraktıkça çözümlerin önünüze geldiğini fark edeceksiniz. Çözüme ulaşmak seçtiğiniz yollara bağlı. En doğru yolu seçmek için kendinize güvenin.

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14 Ağustos Aslan burcu yorumu

Ekonomik yapılandırmalarınız açısından oldukça destekleyici bir gün. İstediğiniz sonuçlara ulaşabilirsiniz. Projeleriniz varsa güzel olumlu geri dönüşler alacağınız bir dönem içerisindesiniz. Kendinizi motive ederek sizlere söylenen olumsuz kelimeleri dağıtabilirsiniz.

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14 Ağustos Başak burcu yorumu

Eski defterlerin yeniden açıldığı bir gün olabilir. Geçmiş ilişkinizle ilgili bir geri dönüş alabilirsiniz. Yapılan hatalardan, pişmanlıklardan dolayı kapınızı çalan oldukça fazla kişi olabilir. Maddi sorgulamalarınızı yeniden gündeme getiriyor olabilirsiniz. Kendinize haksızlık etmeden yeni olanaklara doğru çalışmalar yürütmelisiniz.

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14 Ağustos Terazi burcu yorumu

Kendinizi baskı altında hissettiğiniz bir gün olabilir. Sosyal ilişkilerinizde sizin kadar özverili davranışlarla karşılaşmadığınızı düşünüp hayal kırıklığı içerisinde olabilirsiniz. Siz de artık size gösterilen davranışlarla insanlara yaklaşmanız gerekir. Dengeyi korumayı bilmelisiniz.

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14 Ağustos Akrep burcu yorumu

Her şeyi bir kenara bırakıp hatalarınızla yüzleşmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sizlerde belirsizliklerden fazlasıyla yorulmuş durumdasınız. İkili ilişkileriniz ve finansal işleriniz birlikte yürüyorsa yıkıcı olaylar içerisine girmeden süreci sakinlikle ilerletmeye çalışmalısınız.

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14 Ağustos Yay burcu yorumu

Gerçeklerle ilerleme yapmanız gereken bir gün içerisindesiniz. Sizin hayatınız ve sizin geleceğiniz kararı yine siz vermelisiniz. Aile büyüklerinizi dinleyerek kendi isteklerinize göre bir plan çizmelisiniz. Onlara hayallerinizi gerçekleştirmek istediğinizi kararlılıkla göstermelisiniz.

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14 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Ani güzel olaylar sizleri heyecanlandıracaktır. Yeni bir aşk kapınızı çalıyor olabilir. Gelecek planlarınız aniden değişime uğrayabilir. Ruhsal negatifliğinizi bir kenara bırakarak yeni güzelliklere doğru kürek çekme vaktidir artık. Çevrenizdeki destekle kendinize olan güveninizi kazanıp adımlar atmaya başlayabilirsiniz.

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14 Ağustos Kova burcu yorumu

Cesaretinizi göstermenizi gerektirecek bir gün içerisindesiniz. Hayatınızı planlı şekilde sürdürmeye çalışırken asıl hedeflerinizden ayrılıyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz.

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14 Ağustos Balık burcu yorumu

Bugün bazı olaylardan etkilenmemeniz için yalnız olmayı seçmelisiniz. Arkadaşlarınızdan yardım alarak bazı sorunları çözüme ulaştırmak sizi rahatlatacaktır. Dikkat dağınıklığı ve alınganlık olmaması için kendinize daha iyi odaklanacağınız bir ortam oluşturun.

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