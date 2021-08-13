Günlük Burç Yorumları: 13 Ağustos Cuma Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 13 Ağustos'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 13 Ağustos'ta günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 13 Ağustos Cuma günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 13 Ağustos Cuma günü burç yorumlarınız..."
“Bugün yaptıklarınız, yarınlarınızı iyileştirebilir.”
Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Özen göstermeniz gereken bir zamandasınız. Markette, bankada birine sıranızı verin. Yolda birine yol verin. Hırslanmayın. Bunu bir jimnastik gibi hayatınızda rutin bir şekilde yapın. Ruhunuzu ve egonuzu eğitin. Çevrenizdeki insanları ve aynı meslekten dostlarınızı takdir edin. Beğendiğiniz ve sevdiğiniz insanlara bunları dile getirin. Güçlü olun ve güçlü durun. Kazanan siz olacaksınız.
13 Ağustos Koç burcu yorumu
Ortaklı işlerinizde duygularınızı kenara bırakarak sorumluluk üstleniyorsunuz.
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13 Ağustos Boğa burcu yorumu
Aile yakınlarınız ile bir araya gelebilirsiniz.
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13 Ağustos İkizler burcu yorumu
Karar aşamasındasınız.
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13 Ağustos Yengeç burcu yorumu
Çalışma ortamınızda üstlerinizle gerginlik yaşayabilirsiniz.
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13 Ağustos Aslan burcu yorumu
Akrabalarınızla aranıza mesafe koymak isteyeceksiniz.
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13 Ağustos Başak burcu yorumu
Paylaştığınız sırlarınız güvendiğiniz kişiler tarafından ortaya dökülebilir.
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13 Ağustos Terazi burcu yorumu
Eğitim almak istediğiniz alanda aksiliklerle karşılaşabilirsiniz.
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13 Ağustos Akrep burcu yorumu
Çalışma ortamınızda dedikodulara maruz kalabilirsiniz.
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13 Ağustos Yay burcu yorumu
Sosyal bir arkadaşlığınız boyut değiştirerek aşk ilişkisine dönüşebilir.
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13 Ağustos Oğlak burcu yorumu
Şanslı gününüzdesiniz.
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13 Ağustos Kova burcu yorumu
Yeni tanıştığınız kişiler ile yeni iş girişimlerinde bulunabilirsiniz.
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13 Ağustos Balık burcu yorumu
Aldığınız kararları sorguluyorsunuz.