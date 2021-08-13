Günlük Burç Yorumları: 13 Ağustos Cuma Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

“Bugün yaptıklarınız, yarınlarınızı iyileştirebilir.”

Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Özen göstermeniz gereken bir zamandasınız. Markette, bankada birine sıranızı verin. Yolda birine yol verin. Hırslanmayın. Bunu bir jimnastik gibi hayatınızda rutin bir şekilde yapın. Ruhunuzu ve egonuzu eğitin. Çevrenizdeki insanları ve aynı meslekten dostlarınızı takdir edin. Beğendiğiniz ve sevdiğiniz insanlara bunları dile getirin. Güçlü olun ve güçlü durun. Kazanan siz olacaksınız.

13 Ağustos Koç burcu yorumu

Ortaklı işlerinizde duygularınızı kenara bırakarak sorumluluk üstleniyorsunuz.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

13 Ağustos Boğa burcu yorumu

Aile yakınlarınız ile bir araya gelebilirsiniz.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

13 Ağustos İkizler burcu yorumu

Karar aşamasındasınız.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

13 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Çalışma ortamınızda üstlerinizle gerginlik yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

13 Ağustos Aslan burcu yorumu

Akrabalarınızla aranıza mesafe koymak isteyeceksiniz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

13 Ağustos Başak burcu yorumu

Paylaştığınız sırlarınız güvendiğiniz kişiler tarafından ortaya dökülebilir.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

13 Ağustos Terazi burcu yorumu

Eğitim almak istediğiniz alanda aksiliklerle karşılaşabilirsiniz.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

13 Ağustos Akrep burcu yorumu

Çalışma ortamınızda dedikodulara maruz kalabilirsiniz.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

13 Ağustos Yay burcu yorumu

Sosyal bir arkadaşlığınız boyut değiştirerek aşk ilişkisine dönüşebilir.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

13 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Şanslı gününüzdesiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

13 Ağustos Kova burcu yorumu

Yeni tanıştığınız kişiler ile yeni iş girişimlerinde bulunabilirsiniz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

13 Ağustos Balık burcu yorumu

Aldığınız kararları sorguluyorsunuz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!