Günlük Burç Yorumları: 10 Ağustos Salı Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Kalite bir eylem değil alışkanlıktır

Ay, Başak burcunda ilerliyor. Sürekli şikâyet ederek ve suçlu arayarak bir yere varamazsınız. Hedefiniz çalışmak ve öğrenmek değil de hızlıca bir yere gelmekse bunu yapmayın!

Sürekli hakkınız yeniyormuş gibi davranmaktan vazgeçin. Geçmişe takılarak yaşam sizi ilerletmez. Yaşam önünüze baktığınız sürece ilerler. Kendinizi bir üst versiyonu olmak için hep ileriye, daima ileriye bakın.

10 Ağustos Koç burcu yorumu

Düzenlenmesi ve toparlanması gereken işler için zaman harcayacaksınız.

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10 Ağustos Boğa burcu yorumu

Verilen sözlerin yerine getirilmemesi sinirlerinizi hassaslaştıracaktır.

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10 Ağustos İkizler burcu yorumu

Çalışma ortamınızda yaşanan sorunlar gereğinden fazla abartılıyor olabilir.

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10 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Yakın çevrenizle birlikte yeni girişimlerde bulunmak için harekete geçiyorsunuz. Ayrıntılara dikkat edeceksiniz.

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10 Ağustos Aslan burcu yorumu

Duygularınızı kontrol ederek soğukkanlı olmalısınız.

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10 Ağustos Başak burcu yorumu

Sinirlerinize hakim olamıyorsunuz. Güdüsel davranışlar yerine sağduyuyu tercih etmelisiniz.

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10 Ağustos Terazi burcu yorumu

Size karşı oynanan oyunlara 'Dur' diyeceksiniz. Her şeyin farkındasınız ve müdahale ediyorsunuz.

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10 Ağustos Akrep burcu yorumu

Dışlandığınız kişilerle iletişimi kesme noktasına geliyorsunuz.

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10 Ağustos Yay burcu yorumu

Çalışma alanınızda öfkenize yenilerek yanlış hareketlerde bulunabilirsiniz.

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10 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Ticari faaliyetlerinizde öfkeli davranışlarınız olabilir. Lütfen kendinizi kontrol etmeyi öğrenin.

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10 Ağustos Kova burcu yorumu

Tatlı dille çözülemeyen konular için gerekeni yapmaktan çekinmeyeceksiniz.

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10 Ağustos Balık burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde duygusal davranarak hızlı hareket etmek isteyeceksiniz. İleriyi düşünmeden adım atıyorsunuz.

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