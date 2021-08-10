Günlük Burç Yorumları: 10 Ağustos Salı Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 10 Ağustos'ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 10 Ağustos'ta günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 10 Ağustos Salı günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 10 Ağustos Salı günü burç yorumlarınız..."
Kalite bir eylem değil alışkanlıktır
Ay, Başak burcunda ilerliyor. Sürekli şikâyet ederek ve suçlu arayarak bir yere varamazsınız. Hedefiniz çalışmak ve öğrenmek değil de hızlıca bir yere gelmekse bunu yapmayın!
Sürekli hakkınız yeniyormuş gibi davranmaktan vazgeçin. Geçmişe takılarak yaşam sizi ilerletmez. Yaşam önünüze baktığınız sürece ilerler. Kendinizi bir üst versiyonu olmak için hep ileriye, daima ileriye bakın.
10 Ağustos Koç burcu yorumu
Düzenlenmesi ve toparlanması gereken işler için zaman harcayacaksınız.
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10 Ağustos Boğa burcu yorumu
Verilen sözlerin yerine getirilmemesi sinirlerinizi hassaslaştıracaktır.
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10 Ağustos İkizler burcu yorumu
Çalışma ortamınızda yaşanan sorunlar gereğinden fazla abartılıyor olabilir.
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10 Ağustos Yengeç burcu yorumu
Yakın çevrenizle birlikte yeni girişimlerde bulunmak için harekete geçiyorsunuz. Ayrıntılara dikkat edeceksiniz.
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10 Ağustos Aslan burcu yorumu
Duygularınızı kontrol ederek soğukkanlı olmalısınız.
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10 Ağustos Başak burcu yorumu
Sinirlerinize hakim olamıyorsunuz. Güdüsel davranışlar yerine sağduyuyu tercih etmelisiniz.
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10 Ağustos Terazi burcu yorumu
Size karşı oynanan oyunlara 'Dur' diyeceksiniz. Her şeyin farkındasınız ve müdahale ediyorsunuz.
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10 Ağustos Akrep burcu yorumu
Dışlandığınız kişilerle iletişimi kesme noktasına geliyorsunuz.
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10 Ağustos Yay burcu yorumu
Çalışma alanınızda öfkenize yenilerek yanlış hareketlerde bulunabilirsiniz.
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10 Ağustos Oğlak burcu yorumu
Ticari faaliyetlerinizde öfkeli davranışlarınız olabilir. Lütfen kendinizi kontrol etmeyi öğrenin.
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10 Ağustos Kova burcu yorumu
Tatlı dille çözülemeyen konular için gerekeni yapmaktan çekinmeyeceksiniz.
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10 Ağustos Balık burcu yorumu
İkili ilişkilerinizde duygusal davranarak hızlı hareket etmek isteyeceksiniz. İleriyi düşünmeden adım atıyorsunuz.