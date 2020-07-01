Günlük Burç Yorumları: 1 Temmuz Çarşamba Günlük Burç Yorumları

Sağduyulu olun!

Ay, Akrep burcunda ilerliyor ve Güneş, gerileyen Merkür gezegeni ile kavuşuyor. Başarılı olmak ya da gerçekten istediğiniz kişi olmak için yeteneklerinizi ortaya çıkartmanız gerekmektedir. Bugün karşınıza çıkan hiçbir durum tesadüf olmayabilir. Aslında hayat asla tesadüf değildir ama bugünü ayrıca önemsemeniz ve daha farkındalıklı olmanız size bazı fırsatları yakalamanıza yardımcı olacaktır.

1 Temmuz Koç burcu yorumu

Özgüveninizi yüksek hissetmeniz ilişkilerinizde var olan sıkıntılarınızı çözüyor olacaktır. İsteklerinizi belirtmekten çekinmeyin. Biraz daha açık ve sevgi dolu olmanız birçok konuyu kolayca kendi lehinize çevirebileceğinizi gösteriyor. İş hayatınızdaki bazı sorumluklar bugün gündeminizde olabilir.

1 Temmuz Boğa burcu yorumu

Önemli iş sorumluluklarınızdan kaynaklı projelerinizle detaylı bir şekilde ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Beklentilerinizin gücünüzün üzerinde olmamasına dikkat etmelisiniz. Biraz da kendinize zaman ayırmayı öğrenmelisiniz. Kendinizi düşünmek dışında herkesi düşündünüz.

1 Temmuz İkizler burcu yorumu

Sağlığınız açısından doğru beslenmek ya da biraz daha spor yapmak için uygun bir gündesiniz. Ayrıca daha zinde hissetmek ve düşen motivasyonunuzu arttıracak konularla ilgilenmelisiniz. İnsanlarla uğraşmanın bir sonu olmadığını sizler de iyi biliyorsunuz.

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1 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Geçmişle zihinsel ve duygusal durum arasında bağlantılar kurmaya yakın bir gündesiniz. Kırgınlıklarınızı göstermek isterken karşınızdaki insanların zayıf noktalarını hedef alarak gerilimler yaratabilirsiniz. Biraz daha sakin olmalısınız.

1 Temmuz Aslan burcu yorumu

Bir süredir çalışma ortamınızda iş arkadaşlarınızla yaşadığınız gerginliklerin bugün de canınızı sıkması olası olabilir. Suçlayıcı olmayın. Haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız bunu öfkeden uzak ifade etmelisiniz.

1 Temmuz Başak burcu yorumu

Bugün tuhaf bir başarı arayışı içinde olup bunu hırs noktasına getirebilirsiniz. Bazı durumları gerilim noktasına taşımamalısınız. Özellikle ikili ilişkilerde duygusal başarısızlıklar hissederek bunun inatçılığı içine girebilirsiniz.

1 Temmuz Terazi burcu yorumu

İçsel durumunuzu ilişkilerinizde yansıtmak isterken sanki kendi isteklerinizi karşı tarafa dikte ediyormuşsunuz gibi gelebilir. Bu durum size ilişkinizde bazı kopuşları da beraberinde getirebilir. Biraz daha anlayışlı ve empati içinde hareket etmeniz doğru olacaktır.

1 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

1 Temmuz Akrep burcu yorumu

Bugün parasal meselelerinizle ilgili ani durumlar gelişebilir. Alacağınız bir ödemeyi sorgulayabilir ya da bununla ilgili bir karar vermek isteyebilirsiniz. Partnerinizin size parasal ya da maddesel baskıları sizi huzursuz edebilir. Bu noktada biraz tasarruflu olmak fikri sizin içinde iyi bir karar olabilir.

1 Temmuz Yay burcu yorumu

İş yaşamınızda günler öncesinden yüklenen sorumluluklarla beraber oluşan yoğunluklar sizi yorabilir. Bunları daha planlı ve programlı bir şekilde yönetiyor olmalısınız. Hayatınız içinde herhangi bir konuda yeni bir adım atmak bugün size çok iyi gelecektir.

1 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Gün boyunca gereksiz kıskançlıklar yüzünden şüphe ve evhamlar da bulunabilirsiniz. Bu yüzden olumsuz ve şüpheci tavırlardan uzak kalacak hobiler içinde olmanız doğru olacaktır. Ekonomik bazı sorunlar sizi bunaltabilir. Her şeyi siz düşünemezsiniz.

1 Temmuz Kova burcu yorumu

Ailevi gerginliklere dikkat etmelisiniz. Sonradan pişman olacağınız durumların içerisine girmemeye özen göstermelisiniz. Yakın çevrenize karşı biraz daha anlayışlı olmanız gereken bir gündesiniz.

1 Temmuz Balık burcu yorumu

Sizi zorlayan maddi koşullar için hareket etmek durumunda kalabilirsiniz, temkinli olmalısınız. Hayata dair sabit fikirlerinizde ısrarcı olmamayı, yeniliğe açık olmayı öğrenmelisiniz. Bazı durumları değiştirmek yerine koşulları kabul etmek bugün sizi daha az öfkelendirebilir.