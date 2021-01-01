Günlük Burç Yorumları: 1 Ocak Cuma Günlük Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

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Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Elinden gelen her şeyi yaptığına inanıyorsan ve zamanı tersine döndürmeye imkânın yoksa ilerlemeye devam etmek en mantıklısıdır. İnsanları hiçe sayarak ya da uzak kalarak değil kendini yetiştirip hem diğerlerine hem de kendine saygılı olmayı öğrenerek yapabilirsin. Bugün içinde bir yerlerde geçmişe ait bir hüzün olabilir. Buna kapılma. Her şey zamanla son bulmuyor mu?

1 Ocak Koç burcu yorumu

Yeni yılın ilk gününde duygularınızı gizlemek isteseniz bile neşenizi herkes gözlemleyecektir. Yaşam enerjiniz tutkularınızı harekete geçirirken aceleci hareketleriniz sizleri küçük kazalara götürebilir.

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1 Ocak Boğa burcu yorumu

Yeni yılın ilk gününde aidiyet duygunuzu sorguluyor olabilirsiniz. Bağlarınızı ve köklerinizi değerlendirirken kendinizi yabancı hissettiğiniz her düşüncede duygusal sorunlar yaşayabilirsiniz.

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1 Ocak İkizler burcu yorumu

Yakın çevre ile iletişiminiz duygusal ego yansımalarına neden olabilir. Yanlış anlaşılma yaşanmaması için daha açık kelimeler kullanabilirsiniz.

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1 Ocak Yengeç burcu yorumu

Finansal krizlerle baş etmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Gururunuz yardım almanızın önüne geçmiş olsa da bunu kırmak için çabalamalısınız. Duygusal hareket etmek sizlere olumlu yansımayabilir.

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1 Ocak Aslan burcu yorumu

Yeni yılın ilk gününde kendinizi oldukça güçlü hissedeceksiniz. Kendinizi çok iyi yansıttığınız bu gün tutkularınızın peşinden gidiyorsunuz.

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1 Ocak Başak burcu yorumu

Yılın ilk günü kabuğunuza çekilebilirsiniz. Bilinçaltınız sizleri yalnızlığa çekmek isteyebilir. Yalnızlığı seçmek yerine daha eğitim ve kitaplarla ilgilenmelisiniz.

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1 Ocak Terazi burcu yorumu

Sosyal çevrenize özlem duyuyor olabilir ve yakın görünmek için kendinizden fedakarlık yapmak isteyebilirsiniz. Günü kendiniz için tamamlayarak özel hissedeceğiniz aktiviteler de bulunmalısınız.

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1 Ocak Akrep burcu yorumu

Yeni yılın ilk gününde zorunlu yasaklar olsa da sosyal anlamda toplum önünde konuşulduğunuz bir gün olacak. Her zaman parmakla gösterilen duruşunuz gözleri üzerinize çekecektir.

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1 Ocak Yay burcu yorumu

Yeni yılın ilk gününde gitmek ve kalmak arasında düşüncelerle uğraşıyor olabilirsiniz.

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1 Ocak Oğlak burcu yorumu

Yeni yılın ilk günü korkularınızla baş ederek geride kalmalarını sağlıyorsunuz. Aldığınız manevi destekle yeni bir güne umutla başlıyorsunuz. Devamını getirmek sizin elinizde.

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1 Ocak Kova burcu yorumu

Yeni yılın ilk gününde kendinizi oldukça duygusal hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde sevdiklerinizle duygusal anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz.

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1 Ocak Balık burcu yorumu

Zihinsel olarak kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Zamanı kendiniz için kullanmayışınız yorgunluğunuzu artıracaktır. Olacak olan oluyor ve insan eksiliyor. Öncelikle kendinizi tamamlamalısınız.

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