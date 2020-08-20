Kilo Vermenize Yardımcı Olacak 6 Basit Yaşam Tarzı Değişikliği
Diyetlerin neredeyse % 95'i başarısız olduğu için hazır diyet listeleri yerine herkesin ihtiyaç duyduğu yaşam tarzı değişiklikleri yapmak gerekir. Hepimizin kolayca deneyebileceği kilo vermenize yardımcı olan yaşam tarzı değişiklikleri var. Gelin kilo vermenize yardımcı olacak 6 basit değişikliğe bakalım…
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1
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UZUN UZUN ÇİĞNEYİN
Beyninizin memnun olduğunuzu kaydetmesi 20 dakika sürer. Bu arada, aç olduğunuz yanılsaması altında gerçekten ihtiyaç duyduğunuzdan çok daha fazla yiyeceğe mutlu bir şekilde kurtulmuş olabilirsiniz. Bunu önlemek için bilinçli bir şekilde yiyin ve yavaşça çiğneyin. Vücudunuz size aç olduğunuzu söylemeyi bıraktığı anda, yemeyi bırakırsınız.
2
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ATIŞTIRMALIKLARA DİKKAT EDİN
Otomatlar düşmandır. Cidden, öyleler. Otomatlarda en sağlıklı yiyecekler bile şekerle doludur. Atıştırmalıkları küçük kutularda paketlemeye başlayın ve nereye giderseniz gidin yanınızda götürün. Bu şekilde, açlık krizleri başladığında yanınıza aldığınız sağlıklı atıştırmalıkları tüketirsiniz.
3
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ASLA TV ÖNÜNDE YEMEK YEMEYİN
Televizyon karşısında yemek yemek kesinlikle büyük bir hatadır. Yanınızda birkaç paket cips, çikolata ve önünüzde bir filmle yüzlerce kaloriyi farkına bile varmadan çiğneyebilirsiniz. Açıkçası hepimizin o kanepe günlerine ihtiyacı var ancak öncelikle mutfakta yemelisiniz. Kalori ve karışıklıktan tasarruf sağlar.
4
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PAKETTEN YEMEK
Paketten yemek, kalori yüklenmesin neden olur. Atıştırmalıklarınız ne kadar küçük olursa olsun küçük bir kaseye koyun. Bunu yavaş yemekle birleştirin ve çok fazla kilo almadan yemeğinizin tadını çıkarın. Paketten yemek yediğinizde, kendinizi kontrol etmek zordur. Bu nedenle küçük bir kaseden yiyin.
5
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DAHA AZ TELEVİZYON İZLE
Sadece televizyonun önünde yemek yemekten kaçınmakla kalmamalı, daha az izlemelisiniz. TV ekranlarımızda yaşayarak o kadar çok zaman harcıyoruz ki, etrafımızdaki dünyanın tadını çıkarma şansımız çok az. Başka ne yapabilirsiniz? Yürüyüşe çıkın, bir şeyler boyayın, dil öğrenin, temizleyin, kitap okuyun, lezzetli bir yemek yapın… Yapabileceğiniz o kadar çok aktivite var ki, neden hayatınızı ekrandaki karakterlerle yaşamaya devam edesiniz?
6
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KENDİNİZE BİR SU HEDEFİ BELİRLEYİN
Hepimiz günlük önerilen su miktarını almalıyız. Yeniden doldurulabilir bir şişe satın alırsanız ve gün içinde birkaç kez içmeyi hedeflerseniz, bunu değiştirebilirsiniz. Su tüketimi yavaş sindirime yardımcı olur, dolaşımı iyileştirir ve şişkinliği azaltır. Ayrıca açlıkla susuzluğunuzu karıştırmanız daha az olasıdır, bu da hayatı her açıdan kolaylaştırır.
7
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Bir diyete bağlı kalmak yerine yaşam tarzı değişiklikleri yapmak kilo vermenin harika bir yoludur. Daha az yemek ve daha fazla hareket etmenin temel kavramlarını, diğer sorumluluklarınıza uydurduğunuzda hayatınıza uygulamak daha kolaydır. Siz farkına varmadan, kendi yaşam tarzı değişikliklerinizi tasarlayacaksınız.