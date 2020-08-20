Kilo Vermenize Yardımcı Olacak 6 Basit Yaşam Tarzı Değişikliği

DAHA AZ TELEVİZYON İZLE Sadece televizyonun önünde yemek yemekten kaçınmakla kalmamalı, daha az izlemelisiniz. TV ekranlarımızda yaşayarak o kadar çok zaman harcıyoruz ki, etrafımızdaki dünyanın tadını çıkarma şansımız çok az. Başka ne yapabilirsiniz? Yürüyüşe çıkın, bir şeyler boyayın, dil öğrenin, temizleyin, kitap okuyun, lezzetli bir yemek yapın… Yapabileceğiniz o kadar çok aktivite var ki, neden hayatınızı ekrandaki karakterlerle yaşamaya devam edesiniz?