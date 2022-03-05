Boğa Burcu Hangi Grup? Boğa Burcu Grubu Ve Özellikleri Nedir

Boğa burcunun elementi topraktır ve grubu da toprak grubudur.

Boğa Burcu Hangi Grup?

Astrolojide önemli olan kişilerin doğum tarihi ve doğum saatidir. Bunlar bilinmeden Astrolojik anlamda kişinin doğum haritasının çıkarılması olanak dışıdır. 12 burcun olduğu Astrolojide herkes bu burçlardan birisine sahiptir. 21 Nisan ile 21 Mayıs tarihleri arasında doğmuş olan kişilerin burçları boğa burcudur.

Doğada 4 ana element bulunur. Astrolojide de bu 4 temel element baz alınarak 4 grup oluşturulmuştur. Bu gruplar sırasıyla ateş, toprak, hava ve sudur. Burçların her biri bu gruplardan birisine dahildir.

Boğa Burcu Grubu ve Özellikleri Nedir?

Boğa burcu toprak grubu bir burçtur. Aynı grup içerisinde yer alan burçların ortak özellikleri vardır. Toprak grubunda yer alan boğa burçları da u özellikleri taşırlar. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Toprak grubu insanlar ayakları yere basan, sağlamcı kişilerdir.

Toprak grubu insanları sabırlı ve sakin kişilerdir.

Toprak grubu insanları somut ve ayağı yere basan olaylara itibar ederler.

Toprak grubu insanları zor koşullara oldukça dayanıklıdırlar.

Bu grubun insanları değişimden hoşlanmaz ve rutinlerini korumaya çalışırlar.