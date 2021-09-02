9 Ocak hangi burç ve burcu ne? 9 Ocak tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
"İnsanlar hem kendi burçlarını hem de sevdiklerinin burçlarını öğrenmek isteyebilir. Burçları öğrendikten sonra ise burçların özellikleri ile ilgili olarak bilgi edinmek isterler. 9 Ocak hangi burç ve burcu ne? 9 Ocak tarihin de bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri nelerdir? İşte, 9 Ocak tarihi ile ilgili merak edilen tüm detaylar."
Yılın ilk ayı olan ocak ayında iki farklı burç bulunmaktadır. 1 Ocak ve 20 Ocak tarihleri arasında doğan kişilerin Oğlak burcu olduğunu söylemek mümkündür. 21 Ocak ve 31 Ocak tarihleri arasında doğan kişilerin burçları ise Kova olarak bilinmektedir.
9 Ocak Hangi Burç ve Burcu Ne?
9 Ocak tarihinde doğan kişilerin burçları, Oğlak olarak bilinmektedir. Oğlak burcu, toprak grubu burçları arasında yer almaktadır. Oğlak burcu kişilerinin çevreleri her zaman kalabalıktır. Bu yüzden genellikle yalnız kalmazlar. Gelecekle ilgili sürekli olarak plan yaparlar ve akışına bırakmayı sevmezler. Oğlak burcu kişilerinin en temel özellikleri güvenilir ve dürüst olmalarıdır.
9 Ocak Yükseleni
Yükselen burcu Oğlak olan kişilerin, iş ilişkilerine oldukça fazla özen gösterdikleri söylenebilir. Arkadaşları tarafından çok sevilen oğlak burcu kişileri çok iyi bir sırdaş olma özelliğine sahiptir. Doğayı severler ve özellikle somut olaylar ile ilgilenmeye özen gösterirler.
9 Ocakta Doğanların Özellikleri
9 Ocak tarihinde doğan ve Oğlak burcu olan kişiler, çok çabuk sinirlenmeleri ve çok çabuk sakinleşmeleri ile bilinirler. Aynı zamanda kendilerine verilen sorumlulukları eksiksiz bir şekilde yerine getirirler. Görev bilinci gelişmiş kişilerdir.
9 Ocak Özel Bir Gün müdür? 1 Ocak Ne Günü?
9 Ocak günü tarihte önemli ve özel bir gün değildir. Ancak 9 Ocak tarihinde gerçekleşen birçok önemli gelişme bulunmaktadır. Siz de tarihte 9 Ocak günü yaşanan gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz.
9 Ocak Tarih de Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler
1792 yılında Yaş Antlaşması imzalandı.
1921 yılında Birinci İnönü Savaşı başladı.
1951 yılında Birleşmiş Milletler Genel Merkezi açıldı.
1978 yılında bir günde 14 yer bombalandı.
1991 yılında toplu taşıma araçlarında sigara içilmesi yasaklandı.
9 Ocakta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular
1900 - Fahrettin Kerim Gökay
1917 - Cahit Külebi
1918 - Hikmet Tanyu
1978 - Esra İçöz
1985 - Enver Işık
1989 - Ethem Yılmaz
1985 - Sinem Öztürk
9 Ocakta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular
1925 - Lee Van Cleef
1954 - Mirza Delibašić
1956 - Imelda Staunton
1981 - Danielson Ferreira Trindade
1988 - Marc Crosas
1995 - Jilke Deconinck
9 Ocakta Doğan Anime Karakterleri
Oğlak burcu olan ve Ocak ayında doğan birçok anime karakteri bulunmaktadır. Ancak 9 Ocak tarihinde doğan bir anime karakteri bulunmamaktadır.