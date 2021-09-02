9 Ocak hangi burç ve burcu ne? 9 Ocak tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Yılın ilk ayı olan ocak ayında iki farklı burç bulunmaktadır. 1 Ocak ve 20 Ocak tarihleri arasında doğan kişilerin Oğlak burcu olduğunu söylemek mümkündür. 21 Ocak ve 31 Ocak tarihleri arasında doğan kişilerin burçları ise Kova olarak bilinmektedir.

9 Ocak Hangi Burç ve Burcu Ne?

9 Ocak tarihinde doğan kişilerin burçları, Oğlak olarak bilinmektedir. Oğlak burcu, toprak grubu burçları arasında yer almaktadır. Oğlak burcu kişilerinin çevreleri her zaman kalabalıktır. Bu yüzden genellikle yalnız kalmazlar. Gelecekle ilgili sürekli olarak plan yaparlar ve akışına bırakmayı sevmezler. Oğlak burcu kişilerinin en temel özellikleri güvenilir ve dürüst olmalarıdır.

9 Ocak Yükseleni

Yükselen burcu Oğlak olan kişilerin, iş ilişkilerine oldukça fazla özen gösterdikleri söylenebilir. Arkadaşları tarafından çok sevilen oğlak burcu kişileri çok iyi bir sırdaş olma özelliğine sahiptir. Doğayı severler ve özellikle somut olaylar ile ilgilenmeye özen gösterirler.

9 Ocakta Doğanların Özellikleri

9 Ocak tarihinde doğan ve Oğlak burcu olan kişiler, çok çabuk sinirlenmeleri ve çok çabuk sakinleşmeleri ile bilinirler. Aynı zamanda kendilerine verilen sorumlulukları eksiksiz bir şekilde yerine getirirler. Görev bilinci gelişmiş kişilerdir.

9 Ocak Özel Bir Gün müdür? 1 Ocak Ne Günü?

9 Ocak günü tarihte önemli ve özel bir gün değildir. Ancak 9 Ocak tarihinde gerçekleşen birçok önemli gelişme bulunmaktadır. Siz de tarihte 9 Ocak günü yaşanan gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz.

9 Ocak Tarih de Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1792 yılında Yaş Antlaşması imzalandı.

1921 yılında Birinci İnönü Savaşı başladı.

1951 yılında Birleşmiş Milletler Genel Merkezi açıldı.

1978 yılında bir günde 14 yer bombalandı.

1991 yılında toplu taşıma araçlarında sigara içilmesi yasaklandı.

9 Ocakta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1900 - Fahrettin Kerim Gökay

1917 - Cahit Külebi

1918 - Hikmet Tanyu

1978 - Esra İçöz

1985 - Enver Işık

1989 - Ethem Yılmaz

1985 - Sinem Öztürk

9 Ocakta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1925 - Lee Van Cleef

1954 - Mirza Delibašić

1956 - Imelda Staunton

1981 - Danielson Ferreira Trindade

1988 - Marc Crosas

1995 - Jilke Deconinck

9 Ocakta Doğan Anime Karakterleri

Oğlak burcu olan ve Ocak ayında doğan birçok anime karakteri bulunmaktadır. Ancak 9 Ocak tarihinde doğan bir anime karakteri bulunmamaktadır.